Primeiro piloto estrangeiro a disputar o título da Stock Car, Matías Rossi viverá um final de semana especial em Interlagos. O piloto da equipe AMattheis Vogel é o quarto colocado no campeonato com 268 pontos, 30 atrás do líder, mas ainda sonha em levar o primeiro campeonato para a Argentina e também para o time TOYOTA GAZOO Racing, que entrou na categoria em 2020.

“Chegar na última etapa da Stock Car com possibilidade de ser campeão é uma alegria muito grande para mim, um sonho que tenho de poder ganhar meu primeiro campeonato fora da Argentina e é um orgulho poder competir contra grandes pilotos do Brasil, sendo o único estrangeiro que está na briga pelo campeonato. Agradeço a todos da Toyota do Brasil e a equipe AMattheis Vogel e vamos em busca de fazer um bom fim de semana”, disse Matías.

Com sete pódios e duas vitórias com AMatteis Vogel na temporada 2022, Matías vive uma temporada especial na Stock Car. Estreante em 2020, ele vive seu melhor ano na categoria e um de seus triunfos foi justamente em Interlagos.

“Correr em Interlagos é sempre incrível para mim. É uma pista que todos sonham em acelerar, então vou fazer o meu melhor para tentar vencer a corrida, conquistar os pontos necessários e tentar o título”, comentou.

Os treinos livres para a última etapa da temporada 2022 da Stock Car serão realizados nesta sexta-feira (9), com a classificação reservada para o sábado. A rodada dupla de Interlagos será disputada neste domingo, a partir das 14h15, e contará com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

