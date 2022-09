Stock Car: Jakos é punido e perde pódio em Santa Cruz; entenda

Carregar reprodutor de áudio

Um dos destaques da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car neste fim de semana, Andi Jakos "foi punido nas duas corridas com 20s de acréscimo em cada uma por irregularidades nos pits obrigatórios", conforme informou a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Com isso, o argentino da Full Time perde o pódio conquistado na primeira prova, legando o terceiro lugar da disputa a Daniel Serra.

Assim, o piloto da Eurofarma se beneficia na briga pelo título, embora Gabriel Casagrande, atual campeão e líder de 2022 com a equipe Mattheis Vogel, também ganhe um posição, subindo para quarto e somando pontos igualmente importantes na temporada. O mesmo vale para o companheiro de Casagrande e outro argentino no grid da etapa, Matías Rossi, que sobe de sétimo para sexto na corrida 1.

Na segunda prova do fim de semana, Jakos cruzou a linha de chegada em sexto, atrás de todos os postulantes ao título deste ano. Companheiro de Andi, Rubens Barrichello foi o vencedor da última corrida do evento gaúcho.

