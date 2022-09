Carregar reprodutor de áudio

O domingo da Stock Car Pro Series em Santa Cruz do Sul terminou com um acidente polêmico nos boxes durante a parada de pit stops no decorrer da corrida 2. Piloto da Cavaleiro Sports, Denis Navarro estava realizando reabastecimento e troca de pneus. Quando saiu da área de sua equipe, acabou colidindo com Pedro Cardoso, que estava se retirando dos boxes para retornar à pista após a parada da Crown Racing. Mas o que já era ruim ficou pior, já que o incidente dos dois acabou culminando em um choque conjunto de seus carros com o de Bruno Baptista, que fazia o seu pit stop. Assim, mecânicos da RCM Motorsport acabaram atingidos, com direito a fraturas -- o Motorsport.com apurou que não há risco de vida.

À reportagem, Cardoso relatou sua versão dos fatos, destacando que imaginou ultrapassar o carro de Navarro sem maiores problemas, uma vez que já havia passado pelo primeiro eixo da máquina da Cavaleiro Sports. “Bom, eu já tinha feito a parada, o meu box era um dos primeiros. Na Stock Car, a gente tem a regra da sobreposição: basicamente, depois que seu carro passa do primeiro eixo do carro que está saindo do boxes, você tem a preferência, então ele tem que deixar você passar. E todo mundo sabe disso, todo mundo respeita bem essa regra", explicou o piloto da Crown Racing.

"Eu esperava que o Navarro fosse respeitar e, na verdade, não acredito que ele não o tenha feito de propósito, mas no calor da emoção. Tentou ganhar posição, bateu no meu carro e os carros se engancharam, e aí desencadeou todo o problema", seguiu. No momento do pit stop, Cardoso estava em segundo lugar, lutando para chegar ao seu primeiro pódio na Stock Car. O piloto da Crown realizava uma boa corrida 2 em Santa Cruz do Sul até abandonar no acidente ocorrido durante os pit stops. “É uma pena, realmente... Estou chateado pelo resultado que poderia ter sido o meu melhor na Stock", lamentou.

"Voltaria [à pista] com chance de vitória, talvez pódio. Mas estou mais chateado ainda pela atitude da direção de prova. Eu acho que foi um acidente muito sério e não deram bandeira vermelha. Poderia ter machucado (os mecânicos) muito mais sério do que machucou. Enfim, acho que a gente tem que prezar primeiro pela segurança de todos aqui e acho que isso não foi feito”, completou Cardoso.

Em um comunicado publicado na íntegra, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) anunciou que o piloto Denis Navarro #5, por acidente nos boxes, foi punido com o acréscimo de 20 (vinte) segundos no seu tempo total da prova dois. Já sua equipe, Cavaleiro Sports, por liberar o piloto resultando em sobreposição, foi multada com 20 (vinte) UP´s. (Cada UP vale R$ 410,00)

