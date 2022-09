Carregar reprodutor de áudio

Matías Rossi, uma das sensações da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, quer seguir na briga pelo título da categoria e para isso precisará de bons resultados neste final de semana em Santa Cruz do Sul (RS), acelerando com a equipe AMattheis Vogel no circuito que é considerado o mais perto de seu país, cerca de 1.000 km de Buenos Aires.

“É uma corrida muito importante que nós teremos em Santa Cruz do Sul e ela ganha ainda mais importância por estarmos chegando perto do final do campeonato, um momento decisivo. A expectativa é de somar muitos pontos nas duas corridas, tentar brigar pela vitória e seguir esse bom trabalho que estamos fazendo durante toda a temporada. Tenho alguns amigos argentinos que estarão aqui na torcida”, disse Rossi, que faz parte do programa Toyota Gazoo Racing.

O piloto do carro #117 se tornou o primeiro piloto estrangeiro a vencer mais de uma corrida na Stock Car, após ter triunfado neste ano no Velocitta e em Interlagos. Desde que a categoria foi criada, em 1979, nunca um piloto de fora do Brasil esteve na briga pelo título. Matías tem 201 pontos e é o terceiro colocado no campeonato, atrás apenas de Daniel Serra e do líder Gabriel Casagrande.

“É um momento especial para mim, a Stock Car e o Brasil tem muitos pilotos bons e estar disputando vitórias com eles é realmente fantástico. Gostaria de agradecer todos da equipe AMattheis Vogel pelo carro competitivo e todos da Toyota Gazoo Racing também pelo apoio neste ano”, disse Matías, que é o recordista de pódios na temporada com seis no total.

Todos os treinos da Stock Car serão disputados neste sábado. A classificação está prevista para 14h15. As provas serão disputadas a partir das 14h10 no domingo, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

