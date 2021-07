Stock Car: Lapenna lidera primeiro treino em Curitiba

A Stock Car já iniciou os trabalhos em Curitiba, onde realiza neste fim de semana a sexta etapa da temporada de 2021. No primeiro treino livre, Felipe Lapenna foi o mais rápido, com 1min21s368. Logo atrás do piloto da Hot Car ficou Cacá Bueno, a 0s011.

O atual campeão, Ricardo Maurício, foi o terceiro, seguido de Gaetano di Mauro e Daniel Serra, completando o top-5.

Ricardo Zonta, em sexto, foi o primeiro representante da Toyota na tabela de tempos. Além dele, apenas Rubens Barrichello, em 10º, representaram a Toyota Gazoo Racing no top-10.

Às 13h acontece o segundo treino livre. Mais tarde, às 15h30, acontece a classificação, com a transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Resultados

1 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze (1:21.368)

2 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze), 1:21.379 a 0.011

3 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Cruze), 1:21.498 a 0.130

4 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze), 1:21.574 a 0.206

5 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), 1:21.586 a 0.218

6 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla), 1:21.673 a 0.305

7 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze), 1:21.700 a 0.332

8 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 1:21.706 a 0.338

9 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze), 1:21.747 a 0.379

10 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 1:21.779 a 0.411

11 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze), 1:21.853 a 0.485

12 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze), 1:21.862 a 0.494

13 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze), 1:21.882 a 0.514

14 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla), 1:21.937 a 0.569

15 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze), 1:21.954 a 0.586

16 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla), 1:21.963 a 0.595

17 Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla), 1:21.977 a 0.609

18 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 1:22.014 a 0.646

19 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze), 1:22.057 a 0.689

20 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 1:22.085 a 0.717

21 Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 1:22.131 a 0.763

22 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 1:22.247 a 0.879

23 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 1:22.259 a 0.891

24 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 1:22.411 a 1.043

25 Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Corolla), 1:22.504 a 1.136

26 Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze), 1:22.560 a 1.192

27 Nelson Piquet Jr (MX Piquet Sports/Corolla), 1:22.574 a 1.206

28 Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze), 1:22.619 a 1.251

29 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 1:22.813 a 1.445

30 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla), 1:22.932 a 1.564

31 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze), 1:24.063 a 2.695

