Formado na Stock Series, Lucas Kohl é mais um piloto da categoria de acesso a ter uma oportunidade na divisão principal, a Stock Car Pro Series. Com 24 anos, o gaúcho nascido em Santa Cruz do Sul vai correr pela Hot Car Competições, e estará sob o comando da chefe de equipe Babi Rodrigues. Kohl dividirá o box com outro jovem talento, o paulista Gaetano Di Mauro. Juntos, formarão a dupla mais jovem do grid 2023 da Stock Car Pro Series.

O primeiro ciclo da carreira de Lucas nas pistas foi nos monopostos. Por quatro anos, o piloto integrou as categorias do programa Road to Indy e correu na USF2000 — foi terceiro colocado no campeonato em 2018 — e subiu para a Indy Lights — último degrau antes da Fórmula Indy — no ano seguinte. Entretanto, Kohl optou por regressar ao Brasil em 2020 para correr na Stock Series, ficando muito próximo da Stock Pro.

Em três temporadas, Lucas venceu uma prova, justamente em Santa Cruz do Sul, subiu cinco vezes ao pódio e foi campeão entre os Rookies em 2021. Agora, chegou a vez de o santa-cruzense alçar seu voo mais alto na carreira e correr entre os grandes do automobilismo brasileiro.

“Uma enorme honra”

“Vou fazer parte de um dos melhores grids do mundo e em uma das melhores categorias do mundo, com muitos pilotos ex-Fórmula 1, pilotos de Indy, com muita experiência...”, destacou. “Estar no mesmo grid desses caras é uma enorme honra e também um sentimento de enorme desafio. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas acredito que dê para brigar”, disse o gaúcho, que vai acelerar com o Chevrolet Cruze #95.

Lucas entende que a bagagem adquirida ao longo dos últimos anos fará a diferença neste início de jornada pela principal categoria do esporte a motor na América Latina. “Eu me sinto pronto para a Stock Car. Tive experiência em diversas categorias no automobilismo, e isso me deixou mais completo. Trabalhei por várias equipes e estilos diferentes, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, então tudo isso me dá bastante experiência e capacidade para trabalhar com a equipe”.

Um passo de cada vez

Kohl está ciente do desafio que está por vir na Stock Car. Por isso, o piloto prefere estabelecer metas progressivas para evoluir ao longo da sua temporada de estreia.

“Um dos meus objetivos para esse ano é termos uma temporada limpa, sem muitos incidentes, aprender o máximo possível e ter muitas horas de voo, digamos assim. E brigar pelo que der: acho que um top-15 e marcar bons pontos, nas primeiras corridas, seria importante. E, quem sabe mais para o fim do ano, poder brigar lá na frente”, salientou.

O piloto já iniciou os trabalhos na sede da Hot Car em Cajamar (SP) e se mostrou muito animado com a oportunidade de trabalhar ao lado de alguns dos nomes que subiram ao topo do pódio em 2022. “A expectativa é boa. Tanto o Gaetano como a Bárbara já têm muita experiência na Stock Car, os dois com vitória no ano passado. A Hot Car vem de um ano muito bom. Então tenho muito a aprender com eles, e temos tudo para vivenciar um grande ano”, finalizou.

A Stock Car abre a temporada 2023 no fim de semana de 2 de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Lucas Kohl

Idade: 24 anos (04/05/1998)

Nascido em: Santa Cruz do Sul (RS)

Status: estreante na Stock Car

Número: 95

Equipe: Hot Car Competições

Sede: Cajamar (SP)

Chefe: Babi Rodrigues