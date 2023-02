Stock Car: Casagrande se une a rival Serra em Sebring pela Ferrari

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series terá mais um campeão em ação no automobilismo internacional. Dono do título na temporada 2021 e terceiro colocado no último campeonato, vencido por Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande vai disputar a 71ª edição das 12 Horas de Sebring, prova válida pela segunda etapa da IMSA, como parceiro do tricampeão da Stock Daniel Serra e do piloto italiano Davide Rigon.

Com o anúncio, a equipe ítalo-americana Risi Competizione coloca na pista o atual segundo (Serra) e terceiro (Casagrande) colocados da mais recente temporada da Stock Car. A corrida de estreia do paranaense de 28 anos na IMSA 2023 será no dia 18 de março na Flórida, Estados Unidos.

Além de Casagrande e Daniel Serra, outro campeão da Stock Car que estará em Sebring é Felipe Fraga. De volta ao grid da principal categoria sul-americana pela Blau Motorsport, o piloto acelera nos Estados Unidos na classe dos protótipos LMP3, pela equipe Riley Motorsports.

Para Casagrande, trata-se de um momento especial. O piloto volta a correr no exterior quase dez anos depois da última incursão. Em 2014, quando tinha só 18 anos, Gabriel disputou as 24 Horas de Daytona na divisão Prototype Challenge, com um carro da equipe Performance Tech Motorsports. Na ocasião, dividiu o volante com os brasileiros Raphael Matos e Julio Campos, além do canadense David Ostella e do norte-americano Tomy Drissi. Resultado: pódio da categoria e 13º no geral.

De volta à América

Casagrande comemorou muito a oportunidade de voltar a competir no exterior. Desde a última vez em que esteve em ação nos Estados Unidos, o piloto evoluiu e tornou-se um dos principais nomes da Stock Car.

“Estou muito feliz em voltar a correr no cenário internacional. Agradeço à Risi pela oportunidade de estar no carro com dois parceiros do mais alto calibre – e ao empresário Geraldo Rodrigues pela condução do acordo", afirmou Gabriel.

"O Daniel já é um velho conhecido meu, sempre estamos disputando, mas agora vamos somar forças. E, claro, o Davide acelera demais também. Tenho certeza que o time está muito bem alinhado com o objetivo de vencer. Vai ser o primeiro compromisso do ano e espero começar com pé direito."

Ao mesmo tempo em que trabalha para ter uma grande jornada em Sebring, Casagrande não perde de vista o desafio de tentar o bicampeonato da Stock Car. O paranaense continua uma parceria de muito sucesso com a A.Mattheis Vogel, agora com Lucas Foresti como novo companheiro de equipe.

“A expectativa é a melhor possível. Sigo com a mesma equipe e agradeço aos patrocinadores por mais um ano de extrema confiança em representá-los. Tenho certeza que a equipe vai me dar condições de brigar pelo título mais uma vez e vou fazer de tudo para chegar no fim do ano podendo levar o bicampeonato para casa”, finalizou. A temporada 2023 da Stock Car começa em 2 de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

