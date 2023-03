Stock Car: Massa e Campos revelam carro para temporada de 2023

Carregar reprodutor de áudio

Na noite da última terça, a equipe Lubrax | Podium Stock Car Team, patrocinada pela Vibra, apresentou os carros #4 de Julio Campos e #19 de Felipe Massa para a temporada 2023 da Stock Car Pro Series.

Os carros terão uma comunicação visual para marcar a nova fase do time na estrutura da equipe TMG. A pintura continua trazendo o atributo da brasilidade, com uma evolução do layout anterior.

“Os carros ficaram muito bonitos e a empolgação de começar um novo ciclo, numa nova equipe é enorme, assim como a expectativa de voltar a brigar por pódios e vitórias. Acreditamos 100% no trabalho do Thiago”, disse Julio Campos.

Felipe Massa, Julio Campos e Thiago Meneghel se conhecem desde os tempos do kart, mas será a primeira vez que vão trabalhar todos juntos.

“Conheço o Thiago há muito tempo e já estamos conversando desde o ano passado. A equipe dele tem uma estrutura muito boa e, por isso, esperamos ter dois carros competitivos para a temporada, que nos deem a chance de vencer”, afirmou Felipe Massa.

“Sempre quis trabalhar com um patrocinador que tem o core business de alguma forma ligado também ao automobilismo. E com esses dois pilotos, que desde as primeiras conversas estão se mostrando empenhados em buscar os melhores resultados, nossa temporada tem tudo para ser bem positiva”, completou o chefe da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team, Thiago Meneghel.

A primeira etapa da Stock Car será realizada neste domingo, às 11h30, em Goiânia, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

