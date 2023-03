Carregar reprodutor de áudio

O velho ditado diz que “o bom filho à casa torna”. Este é o caso de Gianluca Petecof, de 20 anos, que vai disputar pela primeira vez uma temporada completa da Stock Car em 2023. Ele vai correr pela equipe Full Time, comandada pelo engenheiro Maurício Ferreira, com o apoio da Shell V-Power, marca que lhe deu as primeiras grandes chances no automobilismo, nacionalmente e internacionalmente, por meio de um programa de desenvolvimento de pilotos: a Academia Shell.

Por meio do programa, Gianluca pôde se desenvolver no kart nacional e fazer o salto para as pistas europeias. O destaque lhe rendeu a honra de ser o primeiro brasileiro a ser contratado pelo Ferrari Driver Academy, a Academia de Pilotos da Ferrari, onde ficou por três temporadas. Lá venceu seis corridas nas Fórmulas 4 Alemã e Italiana entre 2018 e 2019 e foi campeão da F-Regional em 2020, com mais quatro vitórias e 14 pódios em 23 provas. A conquista do título sobre Arthur Leclerc conferiu ao paulista à época os pontos necessários para pleitear a superlicença da Fórmula 1.

Em 2021, Petecof disputou algumas provas da Fórmula 2 e em 2022 disputou algumas provas avulsas da Stock Car pela própria Full Time. Na maior categoria do automobilismo nacional, o piloto do Toyota Corolla #101 conseguiu um quarto lugar na inédita corrida realizada no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O desafio do paulista agora é disputar uma temporada completa na categoria. Acostumado aos monopostos, ele já fez um ano de adaptação aos carros de turismo.

"Finalmente começando a temporada 2023 da Stock Car e não poderia estar mais feliz do que fazendo isso para uma marca como a Shell, que me abriu tantas portas dentro do automobilismo”, disse Petecof.

“Representei a Shell desde meus 12 anos e vai ser especial ter eles de novo no meu carro. Novamente estou com a Full Time, uma equipe que já me sinto completamente em casa também.”

“Sinto que como é minha primeira temporada completa na categoria, terei alguns passos importantes para percorrer e um processo de evolução também. Ao mesmo tempo temos que mirar algo grande para poder alcançar algo grande no futuro. Tudo isso vai ser consequência de muito trabalho", completou.

