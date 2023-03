Carregar reprodutor de áudio

Dizem que o gosto pelo automobilismo passa de pai para filho. E na família Barrichello esse costume é levado muito à sério. Os dois filhos de Rubens Barrichello, bicampeão da Stock Car e um dos que mais disputaram provas na história da Fórmula 1, até tentaram seguir por outro caminho, mas não teve muito jeito. O mais velho, Dudu, de 21 anos, inclusive, vai disputar sua primeira temporada completa na categoria em que o pai é o atual bicampeão: a Stock Car. E ele será seu companheiro de equipe, pela Full Time.

Não é, contudo, a primeira experiência de Dudu Barrichello com os carros da maior categoria do automobilismo brasileiro. Ele já disputou algumas provas em meio à carreira na Europa: primeiro em 2021, quando o argentino Matías Rossi não pôde vir ao Brasil para disputar duas etapas da Stock Car por causa das restrições de viagens impostas pela pandemia da Covid-19 e o piloto correu as etapas de Cascavel e Curitiba. Depois, em 2022, disputou a Corrida de Duplas, que abria a temporada, ao lado do pai no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Em ambas as participações, o feedback de equipe e de engenheiros foi extremamente positivo.

Depois do kart, Dudu fez o início de sua carreira nos monopostos nos Estados Unidos. Disputou a Fórmula 4 e passou para a USF2000, quando foi vice-campeão em 2020 pela Pabst Racing. Depois, fez o salto para a Europa, onde correu em duas temporadas da Fórmula Regional Europeia pelas equipes JD Motorsport e Arden. Apesar de já ter participado de algumas corridas de Stock Car, o piloto de 21 anos terá de se adaptar aos carros fechados, de turismo, nesta temporada.

"Esse ano vai ser muito interessante, tenho muita coisa para aprender”, disse Dudu. “Vou estar ao lado do meu pai, ele que, na minha opinião, é um dos maiores. Tenho muita coisa para aprender, principalmente com o carro fechado. Vou ter que me acostumar com um teto na minha cabeça.”

“Estou superfeliz com a oportunidade. Espero que a gente se encontre na pista para que a gente possa correr, possa se divertir um pouco junto. Lógico que não vai ter esse joguinho de equipe. A gente está trabalhando. Essa é nossa profissão, então vamos um para cima do outro. Vai ser muita diversão. Vou ganhar muita experiência e espero que que os resultados bons possam vir.”

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem ao vivo o fim de semana em Goiânia, primeira etapa da Stock Car Pro Series. No sábado, o quali acontece às 13h e no domingo as corridas têm início a partir das 11h40.

