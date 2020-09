A campanha da Corrida do Milhão Solidário entregou nesta quinta-feira o primeiro lote de doações em Londrina (PR), cidade que receberá a quarta etapa da temporada da Stock Car no próximo final de semana.

O equivalente a R$ 100 mil em produtos doados pelas empresas Nutriex e Rennova foi entregue na sede da APAE local e irão beneficiar profissionais e crianças atendidas pela entidade naquela região.

“Ficamos muito felizes por receber estes produtos de proteção contra o coronavírus. Especialmente as máscaras tipo N95, que já não conseguíamos adquirir no mercado”, disse Regiane Alves Medeiros, gerente administrativa da entidade, que recebeu as doações juntamente com a diretora pedagógica Vilmara Caires Rios.

As doações foram entregues pelos pilotos Ricardo Zonta, vencedor da Corrida do Milhão Solidário; Denis Navarro e Marcos Gomes, ambos da equipe Cavaleiro Racing. Os três receberam de presente artesanatos feitos pelas crianças atendidas pela instituição. Zonta expressou a emoção de participar da ação.

“É uma honra poder participar dessa doação”, disse o piloto, que venceu a prova disputada no último dia 23 de agosto, em Interlagos. “Eu gostaria de pedir para as pessoas se cuidarem realmente contra o coronavírus, por que quando essa doença atinge a família da gente, ela destrói. Meu pai foi parar na UTI e isso nos ensinou muito. Todo cuidado é pouco e o que estamos fazendo aqui não tem preço”, disse Zonta, que também é o atual líder da Stock Car.

“Quando disputamos a Corrida do Milhão de 2020, todos os pilotos sabiam que o prêmio seria revertido para o combate ao coronavírus. E todos concordaram imediatamente com essa iniciativa da Stock Car”, seguiu Denis Navarro, terceiro colocado na Corrida do Milhão Solidário.

“Para nós, como categoria, esta ação é muito importante, pois é uma forma de contribuirmos com a causa mais importante de todas, que é a causa da vida. Estamos felizes com o que está sendo feito aqui”, completou Gomes.

A quarta etapa da Stock Car será disputada no formato rodada dupla no domingo, com transmissão ao vivo pelo SporTV 2 a partir das 12h30. Antes, no sábado, o canal exibirá a disputa pela pole position, às 11h15, também ao vivo.

Como nos encontros anteriores de 2020, a Stock Car realizará as corridas seguindo um rígido protocolo de segurança sanitária acordado previamente com as autoridades locais. Uma das medidas é a ausência de público, imprensa e patrocinadores, com o objetivo de evitar aglomerações.

Classificação do Campeonato: Pilotos

1. Ricardo Zonta, 82

2. Cesar Ramos, 78

3. Rubens Barrichello, 71

4. Ricardo Mauricio, 54

5. Nelsinho Piquet, 50

6. Allam Khodair, 50

7. Thiago Camilo, 46

8. Átila Abreu, 44

9. Daniel Serra, 42

10. Rafael Suzuki, 41

11. Bruno Baptista, 39

12. Cacá Bueno, 37

13. Denis Navarro, 35

14. Guilherme Salas, 32

15. Galid Osman, 31

16. Julio Campos, 26

17. Lucas Foresti, 23

18. Diego Nunes, 20

19. Matias Rossi, 19

20. Gaetano Di Mauro, 18

21. Gabriel Casagrande, 17

22. Vitor Genz, 11

23. Pedro Cardoso, 10

24. Marcos Gomes, 9

25. Vitor Baptista, 8

26. Tuca Antoniazzi, 8



Campeonato de equipes

1. Ipiranga Racing, 125

2. RCM Motorsport, 121

3. Eurofarma RC, 106

4. Full Time Bassani, 91

5. Full Time Sports, 90

6. Shell V-Power, 75

7. Blau Motorsport, 70

8. Crown Racing, 63

9. KTF Sports, 51

10. Cavaleiro Sports, 44

11. Vogel Motorsports, 41

12. R. Mattheis, 27

13. Hot Car, 8



Ranking das marcas

1. Toyota, 201

2. Chevrolet, 151

