Um dos principais nomes da Stock Car, Nelsinho Piquet apresentou a nova pintura do Toyota Corolla #33 para a temporada 2022. O lançamento aconteceu na convenção do seu novo patrocinador, a Seguralta, em Campinas.

O primeiro campeão mundial da Fórmula E estreia na equipe TMG Racing, capitaneada pelo experiente Thiago Meneghel e espera disputar as primeiras posições do campeonato.

Com um layout inovador, o Toyota Corolla Gazoo Racing abandonou o branco e agora adere o vermelho e preto da Motul, patrocinador que segue ao seu lado ao longo dessa temporada.

O primeiro compromisso de Piquet acontece no dia 13 de fevereiro, em Interlagos, na corrida de duplas. Em breve o piloto anunciará o seu parceiro para a prova.

“Ficamos um tempo parado da Stock Car e estou com toda a sede do mundo para ganhar corridas em uma equipe profissional, como a do Thiago Meneghel”, disse Piquet. “Todo mundo está se esforçando ao máximo no trabalho e não vejo a hora de entrar na pista.”

Apresentação de Nelsinho Piquet na equipe TMG Racing 1 / 6 Foto de: Lucas Miranda Apresentação de Nelsinho Piquet na equipe TMG Racing 2 / 6 Foto de: Lucas Miranda Apresentação de Nelsinho Piquet na equipe TMG Racing 3 / 6 Foto de: Lucas Miranda Apresentação de Nelsinho Piquet na equipe TMG Racing 4 / 6 Foto de: Lucas Miranda Apresentação de Nelsinho Piquet na equipe TMG Racing 5 / 6 Foto de: Lucas Miranda Apresentação de Nelsinho Piquet na equipe TMG Racing 6 / 6 Foto de: Lucas Miranda

