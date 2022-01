Ricardo Zonta terá um parceiro com muita experiência na participação da tradicional Corrida de Duplas, prova que volta ao calendário e abre a temporada da Stock Car 2022 em fevereiro: Danilo Dirani, que retorna ao grid da categoria após disputar uma etapa na última temporada. Na prova a ser disputada no circuito de Interlagos, Zonta e Dirani vão dividir o Toyota Corolla #10 da equipe Shell – Team RCM.

“Em uma prova tão competitiva e com tantos grandes pilotos sendo confirmados, fico feliz de ter conseguido um parceiro do nível do Danilo para abrir o campeonato. Estou muito confiante e penso que temos um conjunto muito forte para buscar a vitória”, frisou.

Já Dirani, que hoje compete em tempo integral na Copa Truck, celebrou a chance de voltar ao grid da principal categoria de automobilismo do país: “O Ricardo é um cara que respeito muito dentro e fora das pistas, pelo que ele já fez em corridas e pela pessoa que é. Fiquei muito feliz com o convite dele, pois acredito que isso significa que ele também confia no meu potencial”, sublinhou Dirani. “Vai ser muito bacana estar com ele e equipe e espero poder ajudá-los a ter o melhor resultado no final de semana possível, assim como poder representar a Shell também na Stock Car, pois é uma marca que tenho proximidade já há alguns anos”, finalizou.

A Corrida de Duplas da Stock Car acontece no próximo dia 13 de fevereiro e será a primeira de 12 etapas da categoria em 2022.

