Cacá Bueno confirmou sua presença na Stock Car pelo 21º ano seguido. O pentacampeão renovou contrato com a equipe iCarros-ACDelco Crown Racing e também revelou que continuará acelerando no Império Endurance Brasil em 2022.

“Estarei mais um ano presente na Stock Car e agradeço a minha equipe iCarros-ACDelco Crown Racing por 2021 e pela temporada que está por vir. É um novo ano e com ele vem novas oportunidades”, disse o veterano.

“Também estou muito contente em anunciar que seguirei disputando o Império Endurance Brasil. A temporada do ano passado foi bem positiva e é muito divertido acelerar o Mercedes AMG GT3, em 2022 vamos em busca de mais um título na parceria com a RC Competições”, completa Cacá, campeão da classe GT3 em 2021, ao lado de Ricardo Baptista.

O calendário deste ano para Cacá Bueno conta com duas grandes categorias, sendo repleto de desafios e novas oportunidades.

Além de ser seu 21º ano na Stock Car, Cacá está cada vez mais próximo de alcançar a marca de 600 corridas em toda sua carreira. A estimativa é que isso aconteça no segundo semestre do ano.

Confira abaixo o calendário de 2022 de Cacá Bueno:

Stock Car – 13/02 – Interlagos

Stock Car – 20/03 – Goiânia

Endurance – 26/03 – Goiânia

Stock Car – 10/04 – Rio de Janeiro

Endurance – 29/04 – a definir

Stock Car – 15/05 – Velocitta

Endurance – 21/05 – Interlagos

Endurance – 18/06 – a definir

Stock Car – 03/07 – Brasília

Stock Car – 31/07 – Interlagos

Endurance – 20/08 – Velocitta

Stock Car – 04/09 – Rio Grande do Sul

Endurance – 17/09 – Goiânia

Stock Car – 25/09 – Velocitta

Stock Car – 23/10 – Goiânia

Endurance – 05/11 – Santa Cruz do Sul

Stock Car – 20/11 – Brasília

Endurance – 10/12 – Interlagos

