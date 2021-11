Stock Car: Nelsinho Piquet disputa temporada 2022 pela TMG Racing

Nelsinho Piquet já tem seu futuro definido na Stock Car. Em 2022 o primeiro campeão mundial da Fórmula E se junta a TMG Racing em busca do título da categoria. A equipe capitaneada por Thiago Meneghel, bicampeão da Stock Car, será responsável por preparar o Toyota Corolla #33.

Desde setembro, quando anunciou a sua retirada do campeonato 2021 da categoria, o piloto buscava uma opção para disputar o campeonato em 2022. A história de Piquet e o time sediado em Americana (SP) não começou agora. Juntos, eles conquistaram a pole position na corrida de duplas da categoria em 2015, em Goiânia.

A primeira corrida de Piquet com a TMG Racing já tem data marcada, dia 13 de fevereiro de 2022, pela primeira etapa da Stock Car, em local a ser definido.

“Foi um dos anos mais difíceis da minha carreira”, disse Nelsinho. Tive um plano muito arrojado para 2021 no qual me cobrei muito para dar certo e isso acabou sendo uma decepção grande. Agora decidi mudar a receita e poder me envolver com pessoas como o Thiago Meneghel para esse recomeço dentro da Stock Car me anima muito.”

“Pensamos de forma muito parecidas as questões do automobilismo e a vontade de vencer é enorme, o puro sangue de um competidor que quer sempre vencer. Me anima muito poder estar na TMG em 2022, não vejo a hora de começar e ter a chance de disputar o título pela primeira vez. o Thiago vai ser a peça fundamental para chegar no meu objetivo de ser campeão da Stock Car”, completou.

“Estamos muito felizes com a chegada do Nelsinho, sabemos que ele não fez a temporada completa neste ano mas é o recordista de pódios no ano passado, é vitorioso nas principais categorias do automobilismo mundial e tem total condição de obter bons resultados com a gente”, disse Meneghel. “A expectativa é excelente, um passo importante na evolução da equipe e tenho certeza com toda a experiência ele vai nos ajudar muito. Não só dentro da pista, mas fora também, então estamos fortalecendo o time com a chegada do Nelsinho e vamos para cima ano que vem!”

