Stock Car: Por que indígena deu bandeirada em Interlagos?

Na Stock Car Pro Series deste sábado (20), o piloto Cesar Ramos foi o vencedor da corrida sprint, seguido por Felipe Massa. No entanto, o que chamou a atenção no Autódromo de Interlagos foi o escolhido para dar a bandeirada final: o indígena Celso Suruí.

Líder da Aldeia Paiter Suruí, localizada em Cacoal, Rondônia, ele esteve presente no evento e até entrou no grid para fazer ecoar a mensagem ‘Não patrocine esta corrida’ - que, na verdade, é um apelo para não existir o Amazon Desert Rally, campanha provocativa lançada pela Stock Car nesta semana, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).

O Amazon Desert Rally é um rali que pode ocorrer na Floresta Amazônica (relembrando os cenários clássicos de rali), caso a degradação ambiental mantenha seu ritmo, provocando um aumento da seca dos rios que afeta a região. Mas ninguém quer que isso aconteça. Somente em 2023, os rios perderam 130 milhões de litros de água, em grande parte por culpa do desmatamento e do contrabando de madeira ilegal.

“Interlagos é um lindo ambiente de corrida, não a região onde eu moro. Não queremos que esse rali aconteça na Amazônia. Esperamos conscientizar as pessoas para o grave problema que estamos enfrentando e, se não mudarmos nossas atitudes, não veremos mais rios na nossa região em um futuro próximo”, alertou o líder indígena.

