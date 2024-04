A corrida sprint da Stock Car Pro Series, realizada sábado, no Autódromo de Interlagos, valendo pela terceira etapa da temporada de 2024, teve brigas dentro e fora da pista.

Durante a corrida de 30 minutos + 1 volta, Gianluca Petecof e Bruno Baptista tiveram vários ‘encontros’ não amigáveis, no que resultou na punição de 10 segundos ao piloto da Full Time após a prova.

Mas, algo que esquentou o clima nos bastidores foi a agressão de Bruno sobre Petecof logo que a corrida se encerrou. Segundo relatos, o piloto da RCM foi até a área da Full Time nos boxes. Lá, os dois pilotos começaram uma discussão, com Bruno dando um tapa na cabeça de Petecof, que ainda estava usando capacete. A ‘turma do deixa disso’ entrou em cena para separá-los.

Ambos foram convocados pelos comissários da Confederação Brasileira de Automobilismo horas depois do encerramento da corrida e o caso agora está nas mãos da Comissão Disciplinar da CBA, podendo render punições, caso o assunto chegue para o STJD do Automobilismo. A decisão, se este tema seguirá em frente sairá nesta semana.

“Durante algumas disputas, a gente acabou se encontrando dentro da pista, e eu deixo para os comissários”, disse Petecof com exclusividade ao Motorsport.com. “Alguns momentos eu errei, outros momentos eu senti que ele errou também, mas uma disputa dentro da pista, por mais dura ou infeliz que ela seja, ela fica lá. E é trabalho dos comissários julgarem se um errado merece punição ou não.”

“No caso, eu fui punido, nem discuto contra isso porque sei que também em alguns momentos eu forcei a barra, mas a partir do momento que a corrida se encerra, acabou ali. E aí você deixa para os profissionais da categoria avaliarem a situação e se um tiver errado mais do que o outro ele vai ser punido, é simples.”

“Agora, você tornar para agressão física para tentar descontar um problema que aconteceu na pista, por mais errado que o outro piloto possa estar, eu acho que isso é inadmissível aqui dentro da Stock Car. A gente está na categoria que é o ápice do automobilismo brasileiro, todos são profissionais, você tem pilotos aqui que estão na categoria há muito, muito tempo e outros que chegaram há menos tempo, mas estão aprendendo como lidar.”

“Então, eu acho inadmissível um piloto profissional querer invadir o box do outro, invadir a sala de pilotos do outro para tentar revidar com a agressão que aconteceu na pista. Isso é inadmissível e espero que a CBA analise bem para o futuro.”

O outro lado

Também procurado pelo Motorsport.com para falar sobre o que aconteceu, Bruno Baptista preferiu não falar sobre o episódio dentro da Full Time, mas não poupou palavras sobre Petecof dentro da pista.

“Dentro da pista, o carro #101, acho que ele bota o capacete, e não sei o que passa na cabeça, então ele está trazendo insegurança a todos os outros pilotos e a atitude que ele está tomando dentro da pista corre o risco de alguém se machucar, porque eu não sei aonde ele está achando que está correndo, se está ainda no kart ou alguma coisa assim, mas eu acho que a cabeça dele tem que mudar”, concluiu.

