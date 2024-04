Mais um final de semana muito positivo para o jovem Felipe Baptista, da equipe Texaco Racing, na temporada 2024 da Stock Car Pro Series. Neste domingo (21), o piloto conquistou seu segundo pódio no ano e foi o terceiro colocado na Corrida Principal da terceira etapa, realizada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP).

Mesmo levando 20 kg a mais em seu carro (já que os seis primeiros no campeonato carregam o lastro de sucesso), Felipe também foi o maior pontuador do final de semana, somando o total de 99 pontos com o nono lugar na prova Sprint, disputada no sábado (20), e o terceiro na corrida deste domingo. A etapa celebrou as 45 temporadas da principal categoria do automobilismo brasileiro.

Com os resultados, o piloto de 21 anos faturou o troféu de “Man of the Race” e subiu para a vice-liderança da competição, com 193 pontos (ainda sem considerar a pontuação da segunda etapa no Velocitta (SP), que não foi finalizada em virtude da chuva).

O jovem da Texaco Racing também ganhou pela primeira vez na temporada o Fan Push e este apoio dos torcedores, que elegeram os seus favoritos durante a semana pela internet e deram aos premiados quatro acionamentos extras do botão de ultrapassagem, foi essencial na briga pelo pódio, já que a corrida foi muito competitiva do início ao fim.

“Foi um final de semana muito bom. Conseguimos melhorar bastante o carro da prova Sprint para hoje e tivemos um ritmo forte do início ao fim. Além disso, administramos bem os ‘pushes’ e a parada nos boxes foi sensacional. Todo o time está de parabéns”, comentou Felipe Baptista, ressaltando o ótimo trabalho da equipe comandada por William Lube, que mais uma vez fez um dos melhores tempos no pit stop.

Além do pódio em Interlagos, o piloto da Texaco Racing também já soma uma pole e uma vitória, ambas em Goiânia (GO), na abertura da temporada 2024. O objetivo agora é alcançar a liderança da competição.

“Conquistar este terceiro lugar, ser o maior pontuador do final de semana, sem dúvida, foi muito bom. Agora vamos tentar buscar a liderança em Cascavel”, finalizou o piloto do Stock #121.

A etapa de Cascavel (PR) está marcada para os dias 18 e 19 de maio.

