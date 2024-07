Stock Car revela primeiras imagens de novo carro de 2025; confira

O Chevrolet Tracker da Stock Car fará sua primeira aparição em meio às ativações da sexta etapa da Stock Car Pro Series, que acontece no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, nos dias 27 e 28 de julho. É o primeiro dos três SUVs, de marcas diferentes, a ser mostrado. Eles assumirão o grid da Stock a partir da temporada do ano que vem.

O mais novo bólido da Stock será uma das atrações do fim de semana e atuará como carro-madrinha, puxando a fila do grid das provas em Goiânia, além de ser o protagonista de ativações na pista. Dias depois, o modelo estará exposto e vai à pista durante o Festival Interlagos, evento de experiências a motor e de exposições, que será realizado entre 9 e 11 de agosto no mais famoso autódromo do Brasil.

A grande novidade para 2025 na Stock Car é que os SUVs vão substituir os sedãs após 45 anos de história. Na família Chevrolet, o Tracker Stock Car sucede o Cruze de competição, após oito anos e cinco títulos somados, encerrando mais um ciclo da marca, cujo legado nas pistas começou na etapa inaugural do campeonato, ainda em 1979. Uma história que também inclui Opala, Omega, Vectra, Sonic e Astra.

O Tracker faz parte do projeto Audace SNG01, que tem objetivos para 2025.

“Esta é uma oportunidade para apresentarmos todo o potencial desta nova plataforma, que foi desenvolvida com recursos avançados de engenharia e próprios para competição, como a asa móvel em fibra de carbono e conectividade 5G. O propósito é trazer ainda mais competitividade para os pilotos e emoção para o público”, explicou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.

De acordo com Enzo Bortoleto, CEO da Audacetech, fabricante dos carros e braço tecnológico do Veloci Group, controlador da Vicar, um novo capítulo do automobilismo nacional está a caminho, pois nunca houve um projeto como esse no Brasil.

“Foram meses de trabalho e alto investimento, integrando diversas áreas, nacionalidades e empresas de ponta. Do início, com o desenvolvimento do aço especial ArcelorMittal, à incorporação da eletrônica, motor, câmbio, cockpit e sistemas de segurança”.

Os rivais do Chevrolet Tracker na Stock Car vão ser as versões de competição do Toyota Corolla Cross e do Mitsubishi Eclipse Cross, que serão apresentados em breve.

“A escolha do Tracker como o representante da Chevrolet na Stock Car é uma inovação que reflete o desejo do consumidor por SUVs, segmento que recentemente passou a dominar o mercado. Além do mais, o Tracker é o utilitário esportivo líder de vendas na América do Sul e a competição reforça a imagem de sucesso do produto”, disse Chris Rego, diretora de Marketing da GM América do Sul.

A sexta etapa da Stock Car acontece no Autódromo de Goiânia, que neste fim de semana completa 50 anos da sua inauguração. As corridas terão largada às 15h30 do sábado e às 14h do domingo, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

SUV da Stock traz nova silhueta, plataforma e mecânica

Homologados pela Confederação Brasileira de Automobilismo, os novos carros da Stock Car 2025 foram criados pela Audacetech em parceria com ArcelorMittal, IPT e SENAI. O desenvolvimento utilizou simulação computacional da Siemens e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Fabricada pela Magna, a carroceria em material compósito inclui fibra de carbono, aramida, fibra de vidro e kevlar. O motor passa a ser turboalimentado e de 2,1 litros com aproximadamente 500 cv de potência, utilizando gasolina Podium.

O câmbio inglês de competição XTrac é sequencial e semiautomático, com seis velocidades, e é um dos destaques ao lado da conectividade proporcionada pelo sistema Qualcomm Snapdragon 5G, com sensorização de diversas funções do carro. Com amortecedores reguláveis e importados Penske Racing, a suspensão é independente nas quatro rodas, dotada de triângulos sobrepostos (“duplo A”) e usa sistema pushrod.

O conjunto de rodas desenvolvidas no Brasil pela Mangels esconde os discos ventilados HipperFreios, pastilhas Cobreq (ambos projetados especificamente para a Stock Car) e pinças de competição da britânica AP Racing, operados por seis pistões na dianteira e quatro na traseira.

Motor e suspensão também utilizam elementos de competição, produzidos pela gaúcha MTR Performance Parts. Especialmente fabricado para a Stock Car, o volante de direção é da holandesa Grid Engineering. O sofisticado cockpit, com monitor e painel dotados de dezenas de funções, conta com câmera interna de 360 graus, que deve ser utilizada em breve nas transmissões das corridas e também no aplicativo exclusivo que será lançado pela categoria.

Ficha técnica do Tracker Stock Car

Motor: Audacetech

Especificação: quatro cilindros, 2,1 litros, turboalimentado, 16 válvulas e injeção eletrônica, 500 cv (7.600 rpm). Torque 580 Nm (de 4.000 a 6.800 rpm). RPM máximo: 7.600

Eletrônica: Motec (Austrália) e Fueltech (Brasil)

Painel: Fueltech FT700 Plus

Peso: 1.100kg (2kg por cv)

Câmbio: XTrac (Inglaterra) modelo P1529, sequencial e semiautomático, seis marchas, é acionado pelo piloto, mas o mecanismo gerencia o engate. Trocas acionadas por borboletas no volante. Tração traseira

Suspensão: independente nas quatro rodas. Triângulos sobrepostos (“duplo A”). Sistema pushrod. Amortecedores reguláveis de competição

Amortecedores: Penske Racing (EUA)

Conectividade: Qualcomm Snapdragon 5G, com sensorização de diversas funções do carro

Visibilidade: câmeras integradas ao chassi com visão dianteira e traseira, além de câmera 360 graus interna. As duas primeiras disponíveis no display do piloto. As três usadas em transmissão de prova e app

Aerodinâmica: SUV ajustada para competição, DRS (asa móvel em fibra de carbono)

Projeto: Audacetech, ArcelorMittal, IPT e SENAI

Carroceria: Chevrolet Tracker Stock Car. Material compósito (incluindo fibra de carbono, fibra de vidro, aramida e kevlar), simulações e testes. Fabricação Magna (Brasil)

Chassi: aço DP980R ArcelorMittal, da família de Aços Avançados de Alta Resistência, chancela IPT. Homologação CBA

Entreeixos: 2.750 mm

Freios, dianteiros e traseiros: discos ventilados especiais Hipper Freios, pastilhas Cobreq (de competição), com pinças de competição AP Racing (Inglaterra). Seis pistões na dianteira e quatro na traseira

Direção: sistema pinhão/cremalheira, acionamento elétrico

Simulação computacional: IPT e Siemens

Fabricação e prototipagem: ESPAS (Brasil) e Audacetech

Elementos de competição (motor e suspensão): MTR (Brasil)

Volante: Grid Engineering (Holanda), modelo Stock Car

Rodas: Mangels, liga leve, medidas 11,5 x 18 polegadas (diâmetro x largura)

Pneus: Hankook (Coréia do Sul) medidas 300-680x18

Combustível: Gasolina Podium

Tanque: instalado em cofre de fibra de carbono, é um contêiner de borracha deformável e resistente desenvolvido especialmente para competição, seguindo a classificação standard FT3 da FIA. Válvula de segurança anticapotagem e capacidade ajustável

Segurança: estrutura tubular em aço DP980R ArcelorMittal, proteção antichama por paredes corta-fogo com chapas de alumínio e revestimento resistente ao calor, estruturas do tipo crash box na dianteira e traseira em alumínio para absorção de impacto. Estruturas laterais em carbono, kevlar e aramida para absorção de impacto e dissipação de energia. Banco do piloto projetado e fabricado nos EUA com certificação FIA.

