O fim de semana será de festa para Goiânia e o esporte a motor brasileiro como um todo. Neste próximo domingo, 28 de julho, uma das praças esportivas mais importantes do país vai completar 50 anos da sua inauguração. Para comemorar, as categorias Stock Car Pro Series, Stock Series e Fórmula 4 disputarão etapas no sábado, véspera do aniversário, e também no domingo, fechando as celebrações.





O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna já entrou para a história por ter recebido as principais competições do automobilismo e do motociclismo no Brasil e foi o cenário, por três anos (1987 a 1989), do Mundial de Motovelocidade no país.



Desde seu ano inaugural até 2024, a capital de Goiás já sediou nada menos que 80 provas da Stock Car Pro, sendo o segundo destino mais frequente da categoria, superado apenas pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



A ideia da construção de um autódromo em Goiânia surgiu nos anos 1960, época em que a cidade contava apenas com a realização de corridas na rua, inicialmente marcando as comemorações do aniversário da capital, em 24 de outubro, mas a frequência das competições aumentou com o passar dos anos. Levando em conta o alto risco com as provas em espaços urbanos, a necessidade de uma praça específica para o esporte a motor tornou-se cada vez maior.



O local escolhido para a construção do autódromo foi na Fazenda Gameleira, que tinha Lourival Lousa como proprietário. O projeto foi tocado pelo arquiteto Silas Varizzo e o automobilista Marcos Veiga Jardim e teve o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, como conselheiro técnico.



As obras tiveram início em 1972 e duraram dois anos até a inauguração, em 28 de julho de 1974, na gestão do então governador Leonino Di Ramos Caiado, com várias corridas, entre elas uma prova de Endurance, as 12 Horas de Goiânia.

Stock Car

A capital de Goiás recebeu a Stock Car Pro Series no ano de inauguração da categoria, em 1979, com a quinta etapa daquela primeira temporada. O pole position foi Zeca Giaffone, mas quem brilhou foi o ídolo local Alencar Jr., que venceu e ainda marcou a melhor volta da corrida.



Foi o início de uma trajetória que reúne muitos momentos históricos e emocionantes. Goiânia já “enriqueceu” grandes pilotos sediando a Corrida do Milhão em três oportunidades (2014, 2015 e 2018) e foi palco da Corrida de Duplas em 2015, ocasião em que o maior vencedor e campeão da Stock Car, Ingo Hoffmann, fez sua última prova pela categoria, como convidado de Rubens Barrichello, piloto em atividade com mais vitórias na capital goiana, com oito primeiros lugares.



A pista também já viu um campeão mundial de Fórmula 1 em ação na Stock Car: o canadense Jacques Villeneuve, dono do título de 1997, participou como convidado de Ricardo Zonta da prova em 2015. Foi na Corrida de Duplas daquele ano que um estrangeiro venceu pela primeira vez na categoria: o argentino Néstor Girolami, em parceria com Ricardo Maurício.



Além do traçado bastante técnico do circuito misto, Goiânia entrega à Stock Car e ao automobilismo brasileiro o circuito mais veloz do país. O anel externo, que em 2023 foi percorrido por Cesar Ramos em menos de 50 segundos, com velocidade média que beirou os 200 km/h.

Façanhas

Em 2021, o tricampeão Ricardo Maurício foi autor de um feito histórico e até então inédito na Stock Car. No regulamento que vigorou entre 2014 e 2023, o piloto foi o primeiro a marcar a pole position e, no dia seguinte, ter vencido as duas corridas no mesmo dia — sendo que na segunda prova o paulista largou da décima colocação. A chegada foi emocionante, em duelo incrível travado com Thiago Camilo e vencido por Ricardinho por apenas 0s010 (dez milésimos).



No ano seguinte, foi a vez de Rubens Barrichello repetir o feito de Maurício. No sábado, o duas vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1 marcou a pole com tempo emblemático: 50s111 — remetendo ao número que usa em seu carro. No domingo, o piloto venceu as duas corridas da etapa e consolidou um dia cinematográfico, consolidando assim seu caso de amor com Goiânia.



Outro fato emocionante aconteceu em 2023. Dias depois de perder o tio e maior incentivador, Sergio Ruas Camilo, em acidente de motocicleta, Thiago Camilo venceu em Goiânia e escalou o alambrado para comemorar com o público e se emocionar diante das arquibancadas, em uma das cenas mais marcantes da Stock Car nos últimos tempos.

Stock Car em Goiânia

Autódromo Internacional Ayrton Senna

Extensão do circuito misto: 3.835 metros

Extensão do anel externo: 2.695 metros

Estreia: 10 de junho de 1979

Corridas da Stock Car em Goiânia: 80

Corridas no circuito misto: 68

Corridas realizadas no anel externo: 12

Primeiro pole no circuito misto: Zeca Giaffone, 1min50s75 (Chevrolet Opala)

Primeiro vencedor no circuito misto: Alencar Junior (Chevrolet Opala)

Última corrida no circuito misto: 3 de março de 2024

Último pole no circuito misto: Felipe Baptista (Toyota Corolla), 1min27s461

Últimos vencedores no circuito misto: Rafael Suzuki (Chevrolet Cruze) e Felipe Baptista (Toyota Corolla)

Primeira corrida no anel externo: 22 de agosto de 1993

Primeiro pole no anel externo: Paulo Gomes (Chevrolet Opala), 57s853

Primeiro vencedor no anel externo: Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli (Chevrolet Opala)

Última corrida no anel externo: 27 de agosto de 2023

Último pole no anel externo: Cesar Ramos, 49s995, anel externo (Toyota Corolla)

Últimos vencedores no anel externo: Cesar Ramos (Toyota Corolla) e Átila Abreu (Chevrolet Cruze)

Corrida do Milhão

03/08/2014: vitória de Rubens Barrichello

16/08/2015: vitória de Thiago Camilo

05/08/2018: vitória de Rubens Barrichello

Corrida de Duplas

22/03/2015: vitória de Ricardo Maurício e Néstor Girolami (ARG)

Todos os vencedores:

Ingo Hoffmann: 12 vitórias

Rubens Barrichello: 8

Paulo Gomes e Ricardo Maurício: 7

Chico Serra: 6

Daniel Serra e Thiago Camilo: 4

Zeca Giaffone, Ângelo Giombelli e Átila Abreu: 3

Marcos Gracia, Alencar Junior, Cesar Ramos, Felipe Fraga, Ricardo Zonta e Diego Nunes: 2

Raul Boesel, Luís Antonio Pereira, Affonso Giaffone, Carlos Alves, Xandy Negrão, Néstor Girolami, Marcos Gomes, Galid Osman, Max Wilson, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas, Allam Khodair, Nelson Piquet Jr., Rafael Suzuki e Felipe Baptista: 1

Recordistas de pódios:

Ingo Hoffmann: 23

Chico Serra e Ricardo Maurício: 13

Rubens Barrichello: 12

Paulo Gomes: 11

Xandy Negrão, Daniel Serra e Thiago Camilo: 10

Ricardo Zonta: 9

*em itálico: pilotos em atividade

Recordes da pista a partir de 2020*

Anel externo

Classificação: Cesar Ramos (Toyota Corolla), 49s995, 194,059 km/h, 26 de agosto de 2023

Corrida: Rubens Barrichello (Toyota Corolla), 50s040, 193s884 km/h, 20 de março de 2022

Circuito misto

Classificação: Ricardo Zonta (Toyota Corolla), 1min26s014, 160,508 km/h, 25 de julho de 2020

Corrida: Allam Khodair (Chevrolet Cruze), 1min27s005, 158,680 km/h, 26 de julho de 2020

*ano em que passou a vigorar a atual especificação dos carros da Stock Car

Maior vencedor da Stock Car em atividade em Goiânia – Rei da Pista

Rubens Barrichello

Idade: 52 (23/05/1972)

Vitórias em Goiânia: 8 (2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2022)

Largadas na Stock Car: 240

Vitórias: 20

Poles: 12

Pódios: 54

Voltas mais rápidas: 11

Campeão em 2014 e 2022

Equipe atual: Mobil Ale (Full Time)

Carro: Toyota Corolla

Número: 111

TELEMETRIA pré-Spa com RICO PENTEADO: Há BRIGA por títulos de PILOTOS e EQUIPES? Alpine-Mercedes e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!