Ricardo Maurício foi desclassificado da quarta da etapa da temporada 2022 da Stock Car, disputada neste domingo no Velocitta, devido a uma irregularidade técnica envolvendo os pneus usados durante as corridas.

Segundo o documento divulgado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) na noite deste domingo, a vistoria técnica feita ao carro do piloto da Eurofarma após a segunda corrida detectou que Maurício utilizou um pneu traseiro direito que, na verdade, estava destacado para seu companheiro de equipe, Daniel Serra.

Por ter utilizado um pneu que não fazia parte da relação dos 16 disponíveis para o piloto durante a etapa, a direção de prova da Stock Car desclassificou Ricardinho da quarta etapa, pelo descumprimento dos Artigos 83, 137 e 140 do Código Desportivo do Automobilismo e o Artigo 13 do Regulamento Particular da Prova.

Com isso, Maurício perde a segunda posição conquistada na corrida 2 deste domingo, após uma batalha intensa com o argentino Matías Rossi até a linha de chegada. Na primeira prova do dia, o piloto da Eurofarma havia terminado apenas na 27ª colocação, sem pontuar.

Aplicando a mudança nos resultados, Rubens Barrichello sobe para a segunda posição e Bruno Baptista avança para a última colocação do pódio, enquanto Tony Kanaan e Diego Nunes passam a completar o top 5.

