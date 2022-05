Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series realizou neste fim de semana a quarta etapa do campeonato de 2022, desta vez no Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Na corrida 1, Ricardo Zonta se reencontrou com a vitória, enquanto na segunda prova, Matías Rossi triunfou na maior categoria do automobilismo brasileiro pela primeira vez.

Gabriel Casagrande, quarto na primeira prova e 10º na segunda, reassumiu a liderança sobre Daniel Serra, com apenas um ponto de diferença, 128 a 127. Rubens Barrichello também fez um bom papel em Mogi, com dois segundos lugares, o colocando na terceira posição, com 102 pontos. Vale lembrar que a tabela ainda não contém o descarte.

Confira como ficou a situação do campeonato após a etapa do Velocitta

Pos. Piloto Pontos 1 Gabriel Casagrande 128 2 Daniel Serra 127 3 Rubens Barrichello 102 4 Bruno Baptista 84 5 Gaetano di Mauro 82 6 Thiago Camilo 78 7 Ricardo Maurício 74 8 Ricardo Zonta 67 9 Guilherme Salas 66 10 Cesar Ramos 65 11 Matías Rossi 62 12 Nelsinho Piquet 60 13 Rafael Suzuki 59 14 Átila Abreu 53 15 Diego Nunes 53 16 Marcos Gomes 51 17 Tony Kanaan 50 18 Julio Campos 49 19 Allam Khodair 45 20 Galid Osman 38 21 Felipe Lapenna 36 22 Felipe Baptista 35 23 Felipe Massa 34 24 Sergio Jimenez 33 25 Denis Navarro 31 26 Cacá Bueno 29 27 Gianluca Petecof 25 28 Pedro Cardoso 24 29 Rodrigo Baptista 13 30 Lucas Foresti 9 31 Gustavo Frigotto 3 32 Thiago Vivacqua 2

