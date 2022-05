Carregar reprodutor de áudio

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) divulgou no início da noite deste domingo (15) um relatório sobre um incidente ocorrido durante a quarta etapa da temporada 2022 da Stock Car, no Velocitta, envolvendo o piloto o Rodrigo Baptista e seguranças do evento.

Uma carta, assinada por Vanda Camacho, diretora de operações da Vicar, revelou que o piloto da Crown Racing tentou passar com uma scooter pela área dos boxes, que estava lotada devido à presença do ex-chefão da F1 Bernie Ecclestone e o presidente do banco BRB.

Baptista não teria seguido a orientação, seguindo com a scooter e, no meio da confusão, acertou um dos seguranças, que foi encaminhado ao hospital com dores na perna.

"Aproximadamente 10h55 da data de hoje (15), o piloto Rodrigo Baptista, pilotando uma scooter na parte traseira do Box, atrás do box da Motul, foi orientado, pela segurança do Evento e a segurança privada do Presidente do BRB, para que aguardasse a comitiva de Bernie Ecclestone, devido ao fluxo de pessoas entrando na visitação", diz a carta.

"O piloto não acatou a orientação da segurança, e continuou avançando com a scooter, que iria atingir o presidente do BRB".

"O segurança da empresa contratada pela Vicar, ARM3, Paulo, entrou na frente da scooter, e o piloto continuou acelerando, tentando seguir, e somente após a chegada de reforço das pessoas da Organização, conseguiram pará-lo".

"Após a passagem da comitiva, a Organização liberou a passagem do piloto. O segurança, com forte for na perna, foi removido às 12h00 para o hospital mais próximo para exames".

A CBA e a Vicar não anunciaram se serão tomadas medidas contra o piloto

Nas corridas deste domingo, Digo não chegou a pontuar. Ele abandonou na primeira prova mas conseguiu voltar a tempo da segunda, terminando na 19ª posição.

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: