Após lidar com a morte de seu chefe e fundador, Amadeu Rodrigues, há pouco mais de dois meses, a tradicionalíssima equipe Hot Car, uma das mais 'carimbadas' na Stock Car e em outras categorias do automobilismo brasileiro, teve sua sede invadida neste sábado, em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. Os bandidos furtaram objetos e ainda destruíram lembranças do time, como alguns dos troféus conquistados ao longo de anos de trabalho.

Além disso, foram levados dois veículos da equipe: um carro utilitário e uma moto scooter. A informação do crime foi revelada nas redes sociais pela nova chefe da Hot Car, Bárbara Rodrigues, filha de Amadeu e primeira mulher no comando de um time na Stock Car.

“Depois de tanto sofrimento, tanto esforço para virar o jogo, passamos por mais uma porrada. Bandidos invadiram a Hot Car. Nada de muito importante foi levado, ninguém foi machucado, os carros e ferramentas estão intactos. Mas todas as nossas lembranças foram destruídas pelo puro prazer de ver as coisas quebradas. Vamos nos reerguer novamente!”, escreveu a dirigente.

“Mas se alguém de Cajamar e região ver algum tipo de ferramenta de corrida à venda, avise a polícia. Tudo está marcado com o logo da Hot Car. Inclusive levaram nossa scooter e uma saveiro (que foi encontrada queimada). Só sei que não vou deixar isso me abalar, e os responsáveis vão pagar, se não pela justiça dos homens, pela de Deus”, completou Bárbara Rodrigues.

Sede da Hot Car é invadida e roubada na Grande São Paulo Photo by: Divulgacao

Além do texto, a chefe da Hot Car fez um vídeo no qual falou mais sobre o triste episódio. “A Polícia Militar está aqui dando um apoio para a gente desde a hora em que descobrimos… A gente vai se reerguer. O problema é que assim, tá um nó na garganta, já há três meses… É porrada, entendeu? A gente faz tudo de bom, do melhor, se dedica, tenta fazer o bem para as pessoas e acontece um negócio desses...", desabafou.

“Mas assim, minha maior paz interior é isso aqui, os meus bens mais preciosos estão intactos. Não sei o que eu faria. Tudo certinho. São bens materiais… O mais dolorido é que destruíram a maior parte das lembranças, troféus, coisas…”, seguiu.

“Vou me reerguer, vou me reconstruir, segunda-feira vai ser como se nada tivesse acontecido, como sempre. Sou acostumada a enfrentar esse tipo de desafio. É a vida, né? Não sei se vou ficar mais forte, quer dizer, eu sei que vou ficar mais forte, e sei que vou aguentar. E sei que vou continuar. E não é possível. Vai valer a pena… porque é desafio, desafio, mas nada derruba a gente. E a gente continua”.

Apesar dos últimos incidentes, a Hot Car está confirmada no grid da Stock Car para a temporada 2021 e manterá Tuca Antoniazi como piloto, além de promover o retorno de Felipe Lapenna à equipe.

THIAGO CAMILO faz balanço da STOCK CAR 2020 e sugere mudanças no regulamento

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Motorsport.com debate a expectativa para a temporada 2021 da F1; ouça

Your browser does not support the audio element.

.