Com a primeira etapa de 2021 da Stock Car se aproximando, em 28 de março, o grid começa a ser revelado. Nesta segunda-feira, foi anunciada a volta de Beto Monteiro ao campeonato e com uma novidade: ele competirá na Stock junto com a Copa Truck. O pernambucano será o primeiro piloto a disputar as temporadas completas de ambas as categorias.

O piloto, de 45 anos, correrá pela Crown Racing na Stock, tendo como companheiro de equipe o pentacampeão Cacá Bueno. Já na Truck, onde é o atual bicampeão, seguirá correndo na equipe R9 Competições, de Ricardo Martins. Em ambas as categorias, Monteiro contará com o apoio da Universal Automotive Systems.

O pernambucano já tem uma breve passagem pela Stock Car, tendo participado de algumas edições da Corrida de Duplas e, em 2017, disputou parcialmente a temporada pela equipe Mico's Racing, uma equipe que já estava fora do grid da categoria há mais de um ano. Desde então, ele buscava patrocínio para tentar disputar uma temporada completa.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com no evento de lançamento, Beto celebrou o bom momento que vive em sua carreira, afirmando que se sente como se fosse um adolescente de novo.

"Estou muito feliz por estar em um momento desses em minha carreira. Ser confirmado em uma equipe muito legal na Stock e fazer as temporadas das principais categorias do Brasil. Não cabe em mim tanta felicidade e expectativa. Me sinto como se estivesse de novo no começo da carreira, com 15 anos".

Enquanto para a Truck seu objetivo é se manter na luta pelo título por mais um ano, na Stock ele visa aprender ao máximo em sua primeira temporada completa.

"A expectativa para a Truck é de manter o bom desempenho dos últimos dois anos, podendo brigar pelo titulo de novo. Já na Stock o objetivo é aprender ao máximo. Vou estar em uma equipe campeã e com muita experiência, enquanto eu tenho uma experiência pontual, mas é um outro trabalho ter uma temporada completa. O foco aqui passa a ser corrida a corrida".

Por outro lado, Beto não chega como um total novato à categoria, tendo participado do desenvolvimento dos carros atuais da Stock ao lado de Vitor Genz. Para ele, isso ajudará em sua estreia.

"Tenho muita sorte por ter feito parte desse desenvolvimento, poder conhecer um pouco o carro. Pelo menos não chegarei 100% verde e acredito que isso me dá um ânimo maior. A equipe é boa, tenho um companheiro de equipe muito experiente. Sei que é uma categoria muito difícil, mas vai me ajudar bastante ter participado do desenvolvimento".

Sobre sua performance, Beto admite que tem um objetivo meio ousado, mas acredita ser capaz de cumpri-la

"Minha expectativa para a Stock tem momentos. No primeiro, quero tentar andar entre os quinze primeiros. Sei que é uma meta ousada, mas vou atrás. E quero terminar o ano entre os dez. Mas depois que a temporada começar vamos avaliar melhor".

