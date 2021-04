O vencedor da corrida 1 da etapa de abertura da Stock Car Pro Series, Daniel Serra, admitiu que o “fim de semana foi mais competitivo que ano passado inteiro”.

A temporada 2021 da principal categoria do automobilismo brasileiro começou neste final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e as duas provas tiveram uma mesma equipe dominante: a Eurofarma RC.

Serra foi o grande nome na abertura do campeonato, ao vencer a batalha interna do time, após Ricardo Maurício rodar na parte final da prova. Maurício, no entanto, se recuperou na segunda corrida e superou Gaetano di Mauro, que havia sido o pole, e conquistou a primeira vitória do ano.

Os dois tricampeões da categoria comandam a tabela de pontos após a primeira etapa da campanha.

“Começar com vitória é muito bom, ainda mais sendo o maior pontuador, saindo daqui como líder do campeonato", disse o vencedor da corrida 1, Serra.

"É legal, pena que na próxima eu já tenho 30 quilos para levar comigo. Mas eu prefiro ter esses 30 kg e ser líder. Estou muito feliz."

"Fomos mais competitivos neste final de semana do que foi no ano passado inteiro. Ano passado a gente brigou pelo campeonato, mas nunca tivemos um final de semana como esse aqui. Eu acho que o trabalho de pré-temporada da equipe foi sensacional. "

"A gente conversou muito, achou os pontos que tinham que ser melhorados. Eles melhoraram e o resultado veio", concluiu.

Veja tabela após etapa em Goiânia:

Posição Piloto Pontos 1 Daniel Serra 46 2 Ricardo Maurício 36 3 Cesar Ramos 32 4 Bruno Baptista 31 5 Denis Navarro 31 6 Gabriel Casagrande 31 7 Gaetano di Mauro 31 8 Thiago Camilo 30 9 Cacá Bueno 28 10 Allam Khodair 22 11 Átila Abreu 21 12 Guilherme Salas 21 13 Lucas Foresti 17 14 Diego Nunes 12 15 Pedro Cardoso 12 16 Galid Osman 12 17 Rafael Suzuki 11 18 Julio Campos 7 19 Ricardo Zonta 6 20 Felipe Massa 4 21 Marcos Gomes 3 22 Christian Hahn 3 23 Rubens Barrichello 2 24 Gustavo Frigotto 1 25 Sergio Jimenez 1 Ex-companheiro de SENNA POLEMIZA sobre o que Ayrton acharia da F1 atual em ÍMOLA e cita RATZENBERGER

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.