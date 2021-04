No automobilismo, não acaba nem na bandeira quadriculada. Horas após o final da etapa de Goiânia, que abriu a temporada 2021 da Stock Car, a direção de prova divulgou uma série de punições que mudaram os resultados das duas corridas realizadas neste domingo.

Na primeira prova, vencida por Daniel Serra, foram oito punições, por motivos muito distintos. Ricardo Zonta e Rubens Barrichello foram excluídos por não realizar um procedimento obrigatório pelo regulamento.

Já Ricardo Maurício, Allam Khodair, Pedro Cardoso e Marcos Gomes tiveram 20 segundos adicionados aos seus tempos por acionar o push antes da primeira volta. Gabriel Casagrande também recebeu a mesma penalização, mas por sobreposição na parada obrigatória em cima de Átila Abreu.

A última punição da primeira corrida foi dada a Beto Monteiro, que caiu para último devido ao incidente que envolveu também Tuca Antoniazi e Max Wilson.

Com isso, a principal mudança no resultado da corrida 1 foi a saída de Allam Khodair do top 3, caindo de terceiro para 14º e promovendo Cesar Ramos ao último lugar do pódio (veja o resultado completo no fim da nota).

Já na segunda prova, vencida por Ricardo Maurício, foram mais dez punições, sendo nove mesmas pelo mesmo motivo: Denis Navarro, Thiago Camilo, Bruno Baptista, Guilherme Salas, Cesar Ramos, Daniel Serra, Cacá Bueno, Lucas Foresti e Rafael Suzuki tiveram cinco segundos adicionados ao seus tempos por ultrapassagens sob bandeira amarela durante o safety car.

A única punição fora deste grupo foi a de Felipe Massa, desclassificado por conta do incidente com Gustavo Frigotto.

No caso da segunda corrida, as punições não afetaram os pilotos que subiram ao pódio, mas mudaram muito o top 10, com Átila subindo de décimo para quarto e Galid para quinto por conta das penalizações aos pilotos que estavam à sua frente (veja o resultado completo no fim da nota).

Na classificação do campeonato, Daniel Serra segue na liderança mesmo após as punições, mas as posições logo abaixo passaram por grandes mudanças, com Gaetano di Mauro sendo catapultado da sétima para a segunda posição, enquanto Cesar Ramos, Bruno Baptista e Denis Navarro completam o top 5.

Confira o top 20 da classificação Stock Car após a etapa de Goiânia

Posição Piloto Pontos 1 Daniel Serra 44 2 Gaetano di Mauro 34 3 Cesar Ramos 32 4 Bruno Baptista 31 5 Denis Navarro 30 6 Átila Abreu 30 7 Thiago Camilo 30 8 Cacá Bueno 29 9 Ricardo Maurício 29 10 Gabriel Casagrande 24 11 Galid Osman 20 12 Guilherme Salas 19 13 Lucas Foresti 17 14 Diego Nunes 17 15 Rafael Suzuki 14 16 Pedro Cardoso 14 17 Júlio Campos 10 18 Ricardo Zonta 8 19 Allam Khodair 7 20 Christian Hahn 4

Confira o resultado da primeira corrida de Goiânia após as punições

1 – Daniel Serra (Eurofarma-RC)

2 – Cacá Bueno (Crown Racing)

3 – Cesar Ramos (Ipiranga Racing)

4 – Bruno Baptista (RCM Motorsport)

5 – Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

6 – Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

7 – Gaetano di Mauro (KTF Racing)

8 – Átila Abreu (Shell V-Power)

9 – Guilherme Salas (KTF Sports)

10 – Lucas Foresti (KTF Sports)

11 – Júlio Campos (Lubrax Podium)

12 – Rafael Suzuki (Full Time Bassani)

13 – Diego Nunes (Blau Motorsport)

14 – Allam Khodair (Blau Motorsport)

15 – Gabriel Casagrande (A. Mattheis Vogel)

16 – Ricardo Maurício (Eurofarma-RC)

17 – Galid Osman (Shell V-Power)

18 – Pedro Cardoso (KTF Racing)

19 – Gustavo Frigotto (RKL Competições)

20 – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

21 – Tuca Antoniazi (Hot Car)

22 – Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports)

23 – Felipe Massa (Lubrax Pódio)

Não completaram

Guga Lima (A. Mattheis Vogel) / Sergio Jimenez (MX Piquet Sports) / Christian Hahn (Blau Motorsport II) / Tony Kanaan (Full Time Bassani) / Max Wilson (Full Time Sports) / Beto Monteiro (Crown Racing)

Desclassificados

Rubens Barrichello (Full Time Sports) / Ricardo Zonta (RCM Motorsport)

Confira o resultado da segunda corrida de Goiânia após as punições

1 – Ricardo Maurício (Eurofarma-RC)

2 – Gaetano di Mauro (KTF Racing)

3 – Gabriel Casagrande (A. Mattheis Vogel)

4 – Átila Abreu (Shell V-Power)

5 – Galid Osman (Shell V-Power)

6 – Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

7 – Daniel Serra (Eurofarma-RC)

8 – Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

9 – Bruno Baptista (RCM Motorsport)

10 – Pedro Cardoso (KTF Racing)

11 – Cesar Ramos (Ipiranga Racing)

12 – Diego Nunes (Blau Motorsport)

13 – Ricardo Zonta (RCM Motorsport)

14 – Guilherme Salas (KTF Sports)

15 – Lucas Foresti (KTF Sports)

16 – Rafael Suzuki (Full Time Bassani)

17 – Christian Hahn (Blau Motorsport II)

18 – Rubens Barrichello (Full Time Sports)

19 – Sergio Jimenez (MX Piquet Sports)

20 – Cacá Bueno (Crown Racing)

21 – Tuca Antoniazi (Hot Car)

Não completaram

Gustavo Frigotto (RKL Competições) / Allam Khodair (Blau Motorsport) / Júlio Campos (Lubrax Podium) / Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

Desclassificado

Felipe Massa (Lubrax Podium)

