A etapa de abertura da Stock Car teve "todos os ingredientes possíveis" para o estreante e aniversariante do dia, Felipe Massa, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia

Na primeira corrida, com problema no câmbio, Massa, que havia largado em 23º e chegou a andar em 19º, mas abandonou na 12ª volta. Na segunda prova, a equipe Lubrax|Podium Stock Car Team conseguiu resolver o problema e devolver o piloto à pista, após a largada, na 23ª e última posição entre os carros que restaram. O 'novato' conseguiu fazer ultrapassagens e chegar em 17º, somando quatro pontos.

Os comissários deixaram para analisar após a prova um incidente entre Massa e Gustavo Frigotto, quando disputavam a 20ª posição. Mas, até o momento, não há uma definição sobre o caso.

"Foi uma corrida de muito aprendizado e com todos os ingredientes possíveis. Consegui largar bem e ganhar posições na primeira corrida, vinha no bolo, cheguei a fazer uma ultrapassagem dupla usando o push. Mas perdi muito tempo no pitstop na troca de pneu e voltei muito atrás", disse Massa.

"E aí veio o problema de câmbio. Fui reduzir na curva um, não entrou marcha nenhuma, quase passei reto na curva quatro e fui para o box."

"Na segunda corrida, vindo lá de trás, consegui fazer algumas ultrapassagens. O (Gustavo) Frigotto errou a freada e o carro de trás errou junto. Como eles saíram do traçado, eu pus por dentro e, quando o Frigotto voltou para o traçado, nos tocamos. Foi totalmente sem querer da minha parte", concluiu.

Veja a tabela de pontos após a primeira etapa:

Posição Piloto Pontos 1 Daniel Serra 46 2 Ricardo Maurício 36 3 Cesar Ramos 32 4 Bruno Baptista 31 5 Denis Navarro 31 6 Gabriel Casagrande 31 7 Gaetano di Mauro 31 8 Thiago Camilo 30 9 Cacá Bueno 28 10 Allam Khodair 22 11 Átila Abreu 21 12 Guilherme Salas 21 13 Lucas Foresti 17 14 Diego Nunes 12 15 Pedro Cardoso 12 16 Galid Osman 12 17 Rafael Suzuki 11 18 Julio Campos 7 19 Ricardo Zonta 6 20 Felipe Massa 4 21 Marcos Gomes 3 22 Christian Hahn 3 23 Rubens Barrichello 2 24 Gustavo Frigotto 1 25 Sergio Jimenez 1

