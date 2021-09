Stock Car: Suzuki recupera vitória em primeira instância

O piloto Rafael Suzuki recuperou na noite desta quinta-feira (9), em julgamento de primeira instância, a vitória que havia obtido durante a Corrida 1 da sétima etapa da Stock Car Pro Series, disputada no anel externo do Autódromo de Curitiba, no dia oito de agosto.

O piloto da equipe Full Time Sports havia sido punido com desclassificação por suposta irregularidade de combustível utilizado na prova. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após recurso impetrado pela equipe.

Ainda cabe recurso por parte da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), órgão que fiscaliza as provas do esporte a motor nacional, que tem até três dias para se manifestar após a publicação do acórdão da decisão do STJD. A entidade deve decidir se entra ou não com o recurso nos próximos dias. No momento, Suzuki volta a ser o vencedor da prova, com Daniel Serra voltando a ocupar o segundo lugar.

“O combustível de todos os carros passa por um teste específico realizado na pista antes e depois das corridas. Após a prova, o combustível do carro do Rafael Suzuki apresentou uma micro variação, o que acarretou a desclassificação. Por isso, amostras foram levadas para um laboratório independente contratado pela VICAR, com o objetivo de realizar a análise definitiva”, explicou Fernando Julianelli, CEO da Stock Car.

“O resultado deste último teste indicou aos membros do Tribunal que não houve dolo por parte da equipe e do piloto, já que aconteceu apenas uma micro alteração circunstancial do combustível em níveis bastante residuais. Então, pelo menos nesta primeira instância, a decisão foi favorável ao apelo da equipe. É algo que nós esperávamos também, uma vez que a alteração residual é um fenômeno natural que pode ocorrer sob determinadas condições. Além disso, sabemos da qualidade do combustível oferecido pelo nosso parceiro e fornecedor”, frisou Julianelli.

A nova pontuação da Stock Car ainda será publicada pela Confederação Brasileira de Automobilismo e deve estar disponível no início da próxima semana, também após a divulgação do Acórdão por parte do STJD.

Além da vitória e pole position, Suzuki também recuperou em primeira instância o sexto lugar na Corrida 2, passando a somar 47 pontos aos 87 que possuía – o que o alçará do 17º para o 12º lugar. Daniel Serra segue líder, agora com 239 pontos.

A Stock Car realizará a oitava e nona etapas já na semana que vem, nos dias 18 e 19 de setembro, em Goiânia.

