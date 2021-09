A poucos dias da rodada dupla de Goiânia, uma notícia que mexe com o grid da Stock Car Pro Series para o restante da temporada 2021. A equipe MX Piquet Sports anunciou no início desta terça-feira (14) que Nelsinho Piquet não segue mais na equipe, em decisão tomada de comum acordo entre as partes.

Segundo o comunicado, a decisão tem efeito imediato, o que significa que Nelsinho não estará com a equipe em Goiânia, quando será disputada a oitava e a nona de 12 etapas da temporada 2021, com as provas do sábado (18) e domingo (19) usando traçados diferentes do autódromo.

Nelsinho vive uma temporada 2021 complicada com a equipe. Na etapa anterior, em Curitiba, obteve seus melhores resultados no ano até aqui, com a 11ª posição. Mas, na classificação, vinha na parte debaixo da tabela, ocupando a 28ª colocação com apenas 26 pontos conquistados até aqui.

No comunicado, Nelsinho confirmou ainda que isso encerra sua participação na temporada 2021 da Stock Car, mas que fará de tudo para retornar ao grid já no próximo ano.

“Montar uma equipe desde o início não é tarefa fácil e tivemos alguns bons momentos no primeiro semestre. Mas, com o suporte de meus patrocinadores e em pleno acordo com o time, entendemos que o melhor neste momento é começar a trabalhar pensando na temporada 2022”, afirmou Piquet.

A MX Piquet Sports ainda possui Sérgio Jimenez como piloto. A equipe não confirmou se terá um novo nome no grid já para a rodada dupla de Goiânia.

RETA FINAL: Caótica F1 na Itália, escalada da rivalidade Verstappen x Hamilton e glória de Ricciardo

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: