Stock Car realiza leilões em benefício do Instituto Ingo Hoffmann

A Stock Car Pro Series anunciou nesta quarta-feira (8) uma campanha de leilões que visa beneficiar crianças portadoras de câncer amparadas pelo Instituto Ingo Hoffmann. Em parceria com a Play for a Cause, empresa especializada neste tipo de iniciativa, a Stock irá oferecer aos milhões de fãs brasileiros de automobilismo itens doados pelos principais pilotos do país, além de experiências exclusivas nos autódromos, sedes de equipes e ações promocionais.

A campanha terá início na próxima rodada dupla da Stock Car, dias 18 e 19 de setembro, e será realizada até o final da temporada. Serão leiloados itens originais que fazem parte da história da categoria, dos pilotos e do automobilismo, incluindo medalhas customizadas, réplicas de troféus, souvenirs, experiências exclusivas, entre vários outros.

A ação destinará sua receita líquida ao Instituto Ingo Hoffmann, que há mais de 15 anos oferece mais qualidade de vida a crianças em tratamento contra o câncer no país, acolhendo também seus familiares. A entidade beneficente leva o nome e é presidida por uma das maiores referências do automobilismo nacional, Ingo Hoffmann, dono de 12 títulos da Stock Car Pro Series.

“Essa instituição surgiu de uma iniciativa de nosso maior ídolo e desde o início a Stock Car acompanha de perto sua evolução. Nestes mais de 15 anos, ela já tocou e beneficiou de forma tão exemplar quanto vital milhares de crianças e seus familiares”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car. “Especialmente neste momento de crise, nos sentimos na obrigação de dar o apoio que for necessário. A causa é a mais nobre e urgente possível”, definiu Julianelli.

“É extremamente gratificante promover impacto social em nosso país em parceria com a Stock Car, referência global em automobilismo e a maior categoria da América do Sul. Histórias incríveis foram, são e ainda serão escritas nas pistas, e esses fatos marcantes serão ainda mais especiais ao se tornarem também importantes transformadores de realidades de crianças e jovens no Brasil”, celebra André Georges, um dos fundadores da Play For a Cause.

Transformar grandes paixões em ferramentas de impacto social. Esse é o principal objetivo da Play For a Cause, empresa brasileira que promove ações de marketing de causa no esporte e destina doações à melhoria da educação de crianças e jovens no país.

A Play For a Cause conecta em experiência fã e ídolo em forma de leilões sociais de itens esportivos, além de ações com clubes e instituições na criação de novas oportunidades que promovam benefícios a quem mais precisa. No total, em pouco mais de um ano de atuação, a empresa beira 1 milhão de reais em doações para 49 instituições cadastradas que investem na educação e inclusão no Brasil.

