Após a etapa do Rio de Janeiro da Stock Car, Rafael Suzuki, que vinha de um bom 4º lugar em Goiânia, conseguiu o nono lugar na corrida 1, somando 12 pontos, o que lhe garantiu permanecer entre os 10 melhores na classificação geral, de um total de 36 pilotos.

Com os pontos somados no GP Galeão, a terceira etapa de um total de 12, Suzuki ocupa a 10ª posição na classificação geral, a apenas 13 pontos do top 5 do campeonato.

"Depois de uma classificação positiva, o domingo não foi exatamente como esperávamos. Larguei em quinto, mas no começo não consegui manter o ritmo”, disse Suzuki. “Terminei em nono, garantindo bons pontos, e então larguei na primeira fila na corrida 2. Fui conservador para evitar as batidas ali, e depois, numa disputa intensa com o (Felipe) Massa, calculei errado quando tentava ultrapassá-lo e toquei uma barreira interna de pneus, que quebrou a suspensão e foi game over.

“Uma pena, peço desculpas ao time, mas agora é levantar a cabeça e pensar na próxima. Temos muito campeonato pela frente, estamos no top-10 e tenho certeza de que vamos superar essa”.

A próxima etapa da Stock Car acontece entre os dias 13 e 15 de maio no Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

