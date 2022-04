Stock Car: GP Galeão marca pódio inédito para Argentina no Rio

Carregar reprodutor de áudio

O argentino Matías Rossi mostrou por que a casa preferida dos hermanos no Brasil é o Rio de Janeiro. Mesmo sem nunca ter corrido em uma prova na cidade antes, o piloto da equipe AMattheis Vogel conquistou o segundo lugar na prova principal da Stock Car no Aeroporto Rio Galeão.

“A sensação de conquistar este pódio é muito boa aqui no Rio. É fruto de um grande trabalho da equipe, que vem acontecendo desde minha estreia em Goiânia e aqui também. O carro estava muito firme e performando muito bem. A primeira corrida foi fantástica para nós, largando da sexta posição e conseguimos chegar em segundo”, disse Matías, que foi o primeiro argentino a subir no pódio no Rio de Janeiro na Stock Car.

Matías esteve rápido com o Toyota Corolla em todas as atividades de pista neste final de semana no Galeão. Na corrida 2, em que a pista estava escorregadia por conta de uma chuva breve, Rossi acabou sendo tocado e ficou fora dos pontos.

“A segunda corrida foi uma pena o que aconteceu. Não vi a imagem de fora do carro, apenas minha onboard e o que pareceu de dentro do carro é que o Cesar Ramos saiu para fora da pista e sem querer acabou me levando junto", segue o argentino.

"Não pude fazer nada, uma pena, mas são situações de corrida. O importante é que estamos bem. Agora o foco é a próxima corrida e seguir com a nossa meta de vencer corridas”, completa. A próxima etapa da Stock será no Velocitta, onde Rossi também já foi ao pódio, em 15 de maio.

ALPINE VEM COM TUDO? Verstappen e Sainz 'DE VOLTA' em ÍMOLA? Veja o que está em jogo no GP | F1 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: