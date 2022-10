Carregar reprodutor de áudio

Uma reunião no dia 29 de setembro entre a Vicar, promotora da Stock Car Pro Series, Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e a Associação Nacional de Equipes de Stock Car (ANESC) deu início a um processo que resultará em um novo conjunto de regras para os pit stops da principal categoria nacional.

Visando gerar mais segurança no procedimento, as três entidades decidiram a favor de medidas que serão implantadas já a partir da 10ª e 11ª etapas, a serem disputadas neste próximo final de semana, em Goiânia.

“Quem determina, valida e fiscaliza as regras é a CBA, mas nós todos estamos trabalhando juntos para contribuir com esse aprimoramento”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

“Além de evoluir o padrão que já utilizamos, as novas regras têm como principal objetivo evitar situações como a que aconteceu em Santa Cruz do Sul, impedindo que uma sequência de fatos ou fatos isolados gerem situações de insegurança".

"E, respeitando os conceitos do nosso esporte, o desafio foi criar um sistema que possa compensar eventuais deficiências nos autódromos, como pitlanes estreitos, boxes com espaço reduzido e outras características", detalha Julianelli.

“Há várias décadas, sempre sob orientação das deliberações da FIA, a CBA tem desenvolvido procedimentos de segurança para evitar acidentes. No entanto, sempre que eles ocorrem, a entidade faz avaliação profunda e promove evoluções nas regras para evitar outras ocorrências. Acreditamos que, depois de validadas, as novas regras irão tornar os procedimentos de box mais seguros para todos”, avaliou Fabio Greco, presidente do Conselho Técnico Desportivo Nacional da CBA.

“A ANESC entende que esse diálogo é a melhor forma de fazer o regulamento evoluir como um todo. A competitividade é sempre o foco das equipes individualmente, mas todos os times também buscam aprimorar a segurança dentro dos boxes e em suas sedes".

"O pit stop é um dos nossos procedimentos mais estudados e treinados, com o emprego inclusive de técnicas usadas na F-1. É também um momento muito crítico em qualquer corrida de automobilismo. Por isso, apoiamos e contribuímos com tudo o que for necessário para evoluir esses procedimentos”, comentou Mauricio Ferreira, presidente da ANESC.

As novas regras que devem começar a ser implementadas a partir de Goiânia são estas:

Redução da velocidade nos boxes: CBA e ANESC realizarão ensaios durante esta semana para testar a dinâmica da entrada nos boxes e também seu efeito nos sistemas eletrônico e motriz durante o procedimento.

Aumento da 'janela' de pit stops: atualmente entre seis e sete voltas, dependendo da vista, a janela deverá crescer para reduzir a presença simultânea de carros realizando o pit stop na área do box.

Paradas mais próximas do box: reposicionamento do local obrigatório de parada do carro no pit stop a no máximo 1,5 metro da porta de saída do box, de forma a aumentar a distância entre o veículo parado e os mecânicos que executam o pit stop da faixa de rolagem (pitlane) por onde circulam todos os carros.

Proteção da área de trabalho: o carro só poderá entrar na área de trabalho dos mecânicos utilizando a frente do box imediatamente anterior ao seu (não será permitido que percorra a frente de outros boxes). E deverá voltar ao pitlane percorrendo somente a área de trabalho do box situado imediatamente depois do seu.

Liberação dos carros: o operador da placa de pit stop ('pirulito') passará a contar com referências visuais instaladas no pitlane. Caso algum carro ultrapasse aquela referência, o operador não poderá liberar o seu piloto para voltar ao pitlane até que esse veículo ultrapasse a frente do seu box.

