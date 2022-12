Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Thiago Vivacqua encerra o calendário de competições com a etapa final da Stock Car, em Interlagos. Será a terceira vez que o jovem de 25 anos compete na maior categoria do automobilismo brasileiro.

A temporada 2022 de Vivacqua foi marcada pela ótima performance no DTM Trophy, competindo pela Audi. O piloto conquistou seis pódios e duas poles, encerrando a competição com o quarto lugar na tabela e como melhor piloto da montadora.

Pela Stock Car Thiago teve duas participações: no Rio de Janeiro estreou marcando pontos e em Interlagos repetiu a performance, chegando estar no grupo dos 10 melhores da prova.

Como parte de uma preparação que visa competir em 2023 na maior categoria do automobilismo brasileiro, o piloto fará sua terceira prova no certame, desta vez na Scuderia Chiarelli.

Vivacqua competiu as duas primeiras provas com a equipe RKL, somando 4 pontos. Desta vez, a ideia do piloto é conhecer o outro modelo que compete na categoria, o Toyota Corolla Gazoo Racing, sendo parte do time TOYOTA GAZOO Racing.

Apesar da pouca idade, o competidor tem um currículo extenso com vitórias e pódios no GT Open, Euro Fórmula Open, Fórmula 3 Brasil, Fórmula Renault 2.0 e DTM Trophy.

“Estou muito feliz em fazer minha terceira prova na Stock Car, vamos trabalhar da mesma forma que fizemos nas duas primeiras etapas que competi, focado em pontuar”, disse Vivacqua. “É uma transição da Europa para o Brasil com carros muito diferentes, não vai ser fácil, mas vamos trabalhar para entregar um bom resultado. Estou feliz em terminar uma temporada que foi muito boa na Europa competindo na principal categoria do automobilismo no Brasil. Interlagos é uma pista que conheço, já competi pela Stock Car neste ano e estou confiante em um bom resultado.”

