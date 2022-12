Carregar reprodutor de áudio

Um lugar no top 10 é o objetivo de Júlio Campos para a última etapa da Stock Car em 2022, agendada para este fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Na prova derradeira do ano, a busca por um bom resultado possui uma motivação extra: após dois anos, esta será a última prova do paranaense e do Lubrax | Podium Stock Car Team na equipe R. Mattheis. A partir de 2023, piloto e equipe competirão em estrutura da TMG Racing.

“É um ciclo que se fecha para mim e para o Lubrax | Podium Stock Car Team e é claro que sempre queremos encerrar ciclos de maneira positiva”, destacou Campos.

“Foram dois anos com vários momentos legais, em que todos crescemos nos âmbitos pessoal e profissional. Não conquistamos alguns dos resultados que desejávamos, mas temos uma última oportunidade de chegar lá, justamente na pista que é a preferida de todos, que é Interlagos”, frisou.

No circuito da capital paulista, o retrospecto de Campos em 2022 é positivo. Na etapa de fevereiro, o curitibano chegou na sétima posição. Já na etapa disputada em julho, o piloto do #4 finalizou na quinta colocação.

“Interlagos sempre propicia grandes provas. Em julho, abandonei na primeira volta na corrida 1, mas fiz um top 5 na corrida 2. Temos que acreditar até o final e, quem sabe, encerrar a temporada e a nossa atual parceria com champanhe no pódio”, finalizou.

A programação da Stock Car em Interlagos prevê a classificação no sábado (10), às 14h40, com provas no domingo (11), às 14h15, sempre com transmissão do Motorsport.com.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: