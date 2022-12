Casagrande chega para decisão da Stock Car embalado por título

Carregar reprodutor de áudio

A tão esperada decisão da Stock Car 2022 acontece neste final de semana no Autódromo de Interlagos e o atual campeão Gabriel Casagrande segue sonhando com o bicampeonato na categoria.

Terceiro colocado na tabela de pontos, ele precisa tirar a diferença de 10 pontos em relação ao líder Rubens Barrichello, mas o piloto da equipe AMattheis Vogel acredita que pode levar o carro 83 novamente para um triunfo em Interlagos.

“Conquistei o maior título da minha carreira no ano passado em Interlagos na Stock Car e agora tenho essa chance de repetir essa história. Naquela vez a pressão estava toda sob minhas costas, por ser o líder do campeonato e ser o primeiro título".

"Agora eu me sinto mais tranquilo, vou fazer meu trabalho como sempre tenho feito junto com a equipe e quem sabe poderemos conquistar esse título mais uma vez”, diz Casagrande, que venceu neste ano em Interlagos e no Velopark.

O piloto paranaense chega a capital paulista embalado pelo título de Endurance conquistado no último final de semana no Porsche Carrera Sport, após disputar uma prova de pouco menos de 500 km ao lado de Rouman Ziemkiewicz. A dupla chegou em segundo lugar na classe e com a soma dos resultados das outras etapas pôde comemorar o primeiro lugar da competição.

“Ser campeão em Interlagos é especial e fico feliz de ter conseguido mais esse título após uma prova tão desgastante como foi no último domingo, com bastante chuva e todas os desafios do endurance".

"O Rouman foi um grande parceiro nessa competição e agora estou totalmente focado em voltar em Interlagos e tentar repetir o que fiz aqui no começo do ano, quando nós da AMattheis Vogel abrimos a temporada vencendo na Stock Car”, diz Casagrande, que também terá o companheiro Matías Rossi e Daniel Serra como adversários na briga pelo título.

Os treinos da Stock Car serão iniciados nesta sexta-feira, com a classificação sendo definida no sábado. A rodada dupla será disputada no domingo a partir das 14h15, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: