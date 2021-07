Stock Car: Tony Kanaan reencontra Cascavel após duas décadas

Tony Kanaan já está nos preparativos para mais uma etapa da temporada de 2021 da Stock Car. No próximo dia 11 de julho, o piloto que corre com o Toyota Corolla, vai acelerar no Autódromo de Cascavel, no Paraná.

"Cascavel é uma pista que corri uma vez, há mais de 20 anos. Não me recordo muito bem do traçado, mas estou feliz em voltar. Tenho o treino na sexta e estou na expectativa que seja um fim de semana melhor do que o da última etapa. Estamos trabalhando para evoluir em todos os aspectos e aprender o mais rápido possível. A expectativa é grande", comentou o piloto do programa Toyota Gazoo Racing.

Cascavel é considerado o circuito mais rápido do Brasil e foi inaugurado em 1970. É, junto dos autódromos de Interlagos e Tarumã, o traçado mais antigo do país. Foi construído com o esforço de Zilmar Beux - que hoje dá o nome ao autódromo - junto de outros entusiastas da velocidade do oeste paranaense.

É outra pista que também esteve no primeiro calendário da Stock Car, em 1979, mas ficou 20 anos sem receber a categoria (entre 1992 e 2012). Depois de passar por uma grande reforma, a pista de 3.058 metros, muito apreciada por todos os pilotos, voltou ao calendário.

