Stock Car: Bruno Baptista quer recuperação em Cascavel

O circuito de Cascavel, no interior do Paraná, onde a Stock Car Pro Series 2021 realizará a quinta etapa da temporada, de 9 a 11 de julho, é especial para Bruno Baptista. Foi lá que, em 2020, o piloto que representa a Toyota Gazoo Racing conquistou sua primeira pole position na categoria, e também sua segunda vitória, na primeira das duas corridas.

Mas, se o retrospecto de Bruno no Autódromo Zilmar Beux é bom, a missão dele desta vez é duplamente desafiadora. O piloto correrá em busca de sua recuperação no campeonato, depois de ter que abandonar a primeira corrida na segunda volta e de não conseguir participar da segunda prova da quarta etapa, realizada em junho no Velocitta, por conta de problemas com o motor do seu carro.

Bruno chegou lá para a rodada dupla da categoria na vice-liderança do campeonato e após a terceira etapa, ocupava a terceira posição no certame, mas a apenas um ponto da segunda. Com a ausência nas corridas da quarta etapa, foi para a décima posição.

“Considerando que temos 32 carros no grid da Stock Car, a maioria com pilotos muito competentes e experientes, estar no top-10 da classificação não pode ser considerado de todo ruim”, ponderou o piloto do Corola #44.

E na hora do descarte dos quatro piores resultados de todos, no fim da temporada, não será tão mau ter zero ponto para isso por conta do que ocorreu na quarta etapa. Porém, a meta de Bruno Baptista para esta temporada é disputar o título do campeonato, mantendo-se entre os três primeiros ao longo da temporada.

“Nós sabemos que este é um objetivo bem difícil, mas é a isso que nos propomos, e temos oito etapas pela frente para brigar por ele. Já superamos a decepção pelo que aconteceu no Velocitta, e passamos essas semanas trabalhando duro no carro para chegar a Cascavel competitivos”, completa Bruno Baptista, piloto da equipe RCM Motorsport, que tem apoio das empresas XP Private, Loctite, Oakberry, Pro Automotive, Hero, NGK do Brasil e Volt.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem a etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series.

