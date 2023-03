Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Stock Car está prestes a começar, e a Texaco Racing apresentou o Toyota Corolla da equipe para a disputa do campeonato deste ano. Pelo terceiro ano seguido, Tony Kanaan, um dos mais importantes nomes do esporte a motor brasileiro, será o responsável por carregar as cores da marca, uma das mais tradicionais do automobilismo brasileiro e mundial.

Assim como na última temporada, a cor preta é predominante no layout do veículo, bem como a marca da Texaco, que aparece no capô, em cima da testeira e também nas laterais do carro, que pelo décimo ano seguido será preparado pela Full Time Sports.

Para Kanaan, o modelo é dos mais bonitos e representa perfeitamente a história da empresa no esporte a motor.

“É uma honra carregar a marca da Texaco em meu carro em mais uma temporada da Stock Car. Estou ansioso e com saudades de pilotar meu Toyota Corolla da Texaco Racing, que certamente é o mais bonito do grid".

"Em mais duas semanas me reencontro com meu Stock para a primeira etapa do campeonato, lá em Goiânia, em busca de bons resultados para começar bem o ano: toda equipe está extremamente motivada para fazer um 2023 histórico pra Texaco Racing”, disse Kanaan, piloto da Texaco Racing.

Quem também está ansioso para o início de mais um ano da principal categoria do automobilismo brasileiro é Paulo Gomes, diretor de marketing da ICONIC, gestora da marca Texaco.

“Estamos felizes em apresentar o novo desenho do carro e reforçar a presença da Texaco na Stock Car e no automobilismo brasileiro, onde atuamos há dez anos. Seguimos confiantes de que esta será uma grande temporada junto com o Tony Kanaan e a Full Time Sports, fortalecendo nossa história de conquistas no esporte a motor”, disse Gomes.

A Stock Car dá início à temporada de 2023 no próximo dia 2 de abril, com a disputa da etapa de Goiânia, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna. Ao todo, serão 12 etapas em 2023, todas com rodadas duplas, totalizando 24 corridas neste ano.

