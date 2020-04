Ricardo Zonta começará sua 14ª temporada na Stock Car logo que o calendário puder ser reiniciado. Durante seus anos na categoria, disputou inúmeras corridas, venceu, subiu ao pódio e inclusive foi dono de sua própria equipe, deixando uma marca na história do campeonato.

O piloto paranaense participou de uma live do Motorsport.com no Instagram, onde contou histórias sobre sua trajetória no automobilismo. Sobre a Stock Car, abordou vários assuntos, incluindo a troca de equipes para essa temporada.

"Em 2018, ganhamos muitas corridas durante o ano, e tudo que fizemos foi pensando em 2019, para ser um ano perfeito", afirmou Zonta. "Mas não conseguimos fazer o carro funcionar do jeito que queríamos. Não sei dizer onde estavam os erros".

"Foram vários problemas de estratégia, vários problemas mecânicos. O carro quebrou em várias corridas que eu tinha chance de me classificar bem, e acabava largando lá atrás. E na Stock, se você largar atrás, dificilmente tem chance".

"Acabei optando pela troca de equipe. Queira ou não, as equipes fazem muita diferença. Acabei escolhendo uma das melhores equipes, a RCM, do Daniel Serra e do Ricardo Maurício, com o objetivo de ter um resultado mais constante, para tentar disputar o título".

"Mas esse ano não sabemos como que vai ser. Tudo que apostamos, tudo que estamos sonhando, para esse ano, viraram um ponto de interrogação. Mas vamos ser otimistas que tudo vai dar certo".

Entre 2009 e 2014, Zonta não apenas correu na Stock como também era dono de sua própria equipe, a RZ Motorsport. O piloto comentou sobre a experiência e a vitória na Corrida do Milhão de 2013.

"Olhando hoje, e comparando com as equipes que tenho andado, vejo que foi um erro muito grande montar a equipe para correr. Eu sempre precisava correr atrás de patrocinador, muitas vezes acabava até tirando dinheiro do próprio bolso para conseguir terminar a temporada".

Ricardo Zonta

"Como eu era dono e piloto, eu precisava resolver coisas que piloto não fazia e isso me atrapalhava demais nos finais de semana de corrida".

"Mas 2013 foi um ano bom. Eu e o Tukinha [Rocha] conseguimos conquistar vários pontos. A vitória na Corrida do Milhão, que era a última etapa, foi um momento em que eu me realizei, como dono de equipe e como piloto. Foi muito legal".

"Mas, profissionalmente, vejo hoje, correndo com a Shell e em equipes grandes, que teria sido diferente se eu tivesse entrado na Stock Car como eu estou hoje: trabalhando para ganhar corrida, e não para fazer o negócio acontecer, como foi com a RZ".

O piloto ainda falou sobre os pontos positivos e negativos da Stock.

"Nesse ano a Stock faz 41 anos, e são poucos campeonatos que sobrevivem todo esse tempo e conseguem manter um ritmo tão forte, com equipes fortes e pilotos competitivos. Desde o início da minha carreira, e quando eu corria na F1, eu olhava para a Stock com bons olhos. Uma categoria muito festiva, com carros muito legais".

"Mas uma coisa que me assustou muito, e que assusta os pilotos que vêm de fora, das categorias de fórmula, são os toques. Tem alguns toques desnecessários. Alguns pilotos experientes parecem não se preocupar com os acidentes que podem ocasionar".

"Outro lado legal é o de ganhar em casa, no Brasil, e carregar as próprias marcas, como a Shell, que está no automobilismo há muito tempo. Senna carregou a concha [referência à logo da Shell], Schumacher carregou a concha. Fazer parte desse grupo é muito legal também".

"Eu não penso em fazer outro campeonato. Sou muito realizado com a Stock", finalizou Zonta.

Piloto da Shell V-Power, Zonta explica como funciona o volante da Stock Car:

