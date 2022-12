Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car chega à última etapa da temporada 2022 neste fim de semana no mais tradicional palco do automobilismo brasileiro, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

E o trio da Shell, a maior patrocinadora do esporte a motor no mundo, tem um histórico de respeito no circuito paulista: todos eles têm vitórias importantes no palco da Super Final da maior categoria do esporte a motor do país.

O paranaense Ricardo Zonta, do time TOYOTA GAZOO Racing, por exemplo, tem três vitórias em Interlagos em seu currículo pela Stock Car. Duas delas na tradicional Corrida do Milhão e a última delas já com o Toyota Corolla #10 da equipe Shell-RCM na edição de 2020 da prova, que teve prêmio revertido em doações para a luta contra a Covid-19 em meio ao auge da pandemia no Brasil.

A expectativa do piloto, quinto colocado do campeonato em 2022, é fechar o ano com mais um triunfo na pista paulista.

“A próxima etapa da Stock Car encerra a temporada 2022 e será em Interlagos, uma das pistas que eu mais gosto", disse Zonta. "Tive várias vitórias lá pela categoria, inclusive em etapas finais e onde valiam pela Corrida do Milhão".

"Nós viemos de bons resultados, boas classificações com dois segundos lugares na última etapa em Goiânia. Então, estamos bastante otimistas em que será um final de semana que o carro vai se comportar muito bem".

"É uma pista que exige muito da parte de tração do carro, o que requer boas freadas e uma boa velocidade pela reta que tem no circuito. Estamos no top 5 na classificação do campeonato e queremos fechar o ano com um grande resultado".

Já o piloto Shell Átila Abreu, titular do Chevrolet Cruze #51 preparado pela equipe Shell V-Power, também guarda boas lembranças de Interlagos. O circuito paulista foi palco de uma de suas mais importantes vitórias em sua carreira na Stock Car, na Super Final de 2015.

Na ocasião, o sorocabano liderou 13 das 23 voltas da corrida, superando os rivais com uma boa vantagem. Em 2022, Átila vem em um bom momento neste fim de temporada, após um quarto lugar na etapa de domingo em Goiânia. A ideia é manter o crescimento em São Paulo.

“A gente melhorou muito o carro nas últimas etapas", comentou Átila. "O pódio em Santa Cruz do Sul escapou e em Goiânia estávamos bem competitivos. A expectativa é terminar o ano com pódio. É manter a performance que a gente conquistou nas últimas corridas, acho que seria o ideal para um ano onde a gente aprendeu muito e terminar em alta já visando 2023".

Já Galid Osman, companheiro de Átila na equipe sob responsabilidade do engenheiro Joselmo Barcik, voltar a Interlagos é retornar ao palco da vitória da corrida que abriu a temporada 2022 da Stock Car. O piloto do Chevrolet Cruze #28 triunfou em dupla com Enzo Elias na Corrida de Duplas em fevereiro e vem de um duplo top 10 em Goiânia. Ótima maneira de chegar em São Paulo para o encerramento do ano.

“Estou bem animado", disse Osman. "Na última etapa, a gente foi o maior pontuador do fim de semana, andamos sempre entre os três, cinco primeiros. Estamos vindo com o carro bem forte, ganhamos aqui na primeira etapa do ano. A expectativa é muito boa para fechar o ano com chave de ouro".

A classificação para a Super Final da Stock Car no sábado e as duas corridas do domingo terão transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

Cronograma – Stock Car – Etapa 12 – Super Final - São Paulo

Sexta-feira, 9 de dezembro:

10h05 – Treino livre 1

14h15 - Treino livre 2

Sábado, 10 de dezembro:

13h20 – Shakedown

14h40 – Classificação

Domingo, 11 de dezembro:

14h18 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h56 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: