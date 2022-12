Carregar reprodutor de áudio

Objeto de desejo de todo atleta, o troféu é o símbolo máximo da realização esportiva – a representação física que destaca os melhores. Na Stock Car Pro Series, lendas como Ingo Hoffmann, Paulão Gomes, Chico Serra, Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Rubens Barrichello, entre outros, foram eternizadas pelo nobre ato de erguer o ícone da vitória.

E, mais do que simplesmente celebrar façanhas, os troféus da categoria também carregam outros significados.

Ao longo dos seus 43 anos de história, a Stock Car Pro Series utilizou suas taças para fazer referência ao seu legado. E isso vai acontecer novamente no dia 11 de dezembro, quando será conhecido o novo campeão da categoria.

Ele irá erguer, no pódio, um troféu comissionado pela ArcelorMittal para a artista plástica capixaba Ana Paula Castro. O resultado é uma peça que, em seus detalhes, traz o DNA da categoria, contando um pouco da trajetória da Stock em 2022.

Premiada internacionalmente, a designer trabalha com peças em aço há 25 anos e aplicou essa matéria-prima, produzida pela ArcelorMittal, para criar a sua obra. “Como designer, procuro sempre matérias-primas sustentáveis para o meu trabalho. E o aço da ArcelorMittal é perfeito para isso, por ser renovável e de enorme resistência, além de trazer o menor impacto ambiental possível”, diz ela.

“Círculo Perfeito”

O troféu possui hastes que representam as pistas que receberam a temporada 2022 da Stock e sustentam o que Ana Paula batizou de “Círculo Perfeito”: uma representação da fusão dos traçados do campeonato para simbolizar a campanha vitoriosa alcançada pelo novo campeão.

“O conceito em que me baseei procurou unir as pistas onde as corridas foram realizadas em uma só peça. Comecei pensando em como poderia unir todas essas etapas num aro só, num circuito só, toda a ação em um só lugar."

"Foi aí que surgiu a ideia do Círculo Perfeito, que contém e simboliza todas as corridas de 2022. Essas corridas se entrelaçam para formar um círculo maior, que na verdade é a grande final. Criei uma malha a partir da própria logo da Stock Car, que traz nela a ideia do quadriculado da bandeira em movimento, com dinamismo. Fiquei feliz com o resultado, e acho que a peça ficou bonita e repleta de significados positivos do esporte”, concluiu.

Tradição e história em quase 2 mil troféus

Em suas 586 corridas, a Stock Car distribuiu um total de 1.831 troféus para os pilotos que subiram ao pódio, além dos 42 campeões, incluindo também as provas disputadas em dupla.

Maior campeão da história, Ingo Hoffmann, por exemplo, tem em sua vasta prateleira nada menos que 170 troféus conquistados na Stock Car: 158 de pódios (com 77 vitórias) e 12 títulos de campeão. Entre os pilotos em atividade, Cacá Bueno soma 90 taças: 85 de top 3 em corridas na categoria (com 37 triunfos alcançados) e cinco troféus de campeão.

A Stock Car também se notabilizou por desenvolver troféus temáticos. No ano passado, por exemplo, a categoria promoveu uma votação popular para a escolha do design da peça e os fãs elegeram um troféu com formato de pistão para a premiação dos mais bem colocados de cada prova.

Ícone da joalheria nacional e conhecido em todo o mundo, José Carlos Guerreiro foi o artista que concebeu o troféu do campeão de 2021. Entregue a Gabriel Casagrande, a obra tem a marca registrada de Guerreiro: o famoso nó estilizado. O design impressionou tanto o piloto que o paranaense tatuou no braço a imagem da façanha mais importante da sua carreira.

Os troféus da Stock Car já celebraram autódromos históricos, homenagearam cidades e até datas comemorativas que coincidiam com as corridas. Para a temporada 2022, a categoria voltou aos troféus temáticos usando elementos que aludem aos locais onde aconteceram as corridas.

A badalada Corrida de Duplas, por exemplo, teve como tema a famosa Ponte Estaiada, um símbolo moderno de São Paulo. A cuia do chimarrão foi a inspiração das taças para a etapa do Velopark, na gaúcha Nova Santa Rita. A bandeira daquele Estado foi o pano de fundo dos troféus entregues em Santa Cruz do Sul, outra sede gaúcha da Stock.

Adhemar Cabral é outro artista celebrado que deu novo significado à coleção de troféus da categoria. Foi ele quem assinou a peça entregue ao vencedor no GP Galeão, que marcou o retorno da Stock Car ao Rio de Janeiro, após uma década. A inspiração combinou elementos da aviação, da velocidade dos carros e do lendário calçadão da Praia de Copacabana.

As corridas da Super Final BRB serão disputadas no domingo, 11 de dezembro. A primeira prova tem largada prevista para 14h15, enquanto a última prova do campeonato está marcada para 14h55, sempre com 30 minutos mais uma volta de duração.

A Stock Car Pro Series é transmitida pela Band, canais SporTV, mídias oficiais da Stock Car (YouTube e Facebook), Motorsport.com, Motorsport.tv, Twitch da Tribo do Gaules, mídias do Estadão e canal da Revista Capital Econômico.

