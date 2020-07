Zonta vence primeira corrida do ano da Stock Car em Goiânia

Ricardo Zonta é o primeiro vencedor da Stock Car em 2020. Na primeira corrida da rodada dupla de Goiânia, o piloto da Shell que largou na pole position, dominou a prova do início ao fim, deixando de liderar apenas no período de paradas nos pits obrigatórias.

O grande rival de Zonta na prova foi Allam Khodair, que chegou à segunda posição cedo e tentou pressionar o piloto da RCM após o ciclo de paradas. Ricardo Maurício foi o terceiro colocado, fechando o pódio. Daniel Serra e Cacá Bueno completaram o top-5.

Vitor Genz foi o 10º colocado e largará na pole da corrida 2.

A Corrida

Zonta largou bem e conseguiu manter a ponta, seguido de Maurício e Serra. Ainda na primeira volta, Gaetano di Mauro saiu da pista e foi parar na terra. Na segunda volta, Khodair superou Serra pela terceira posição. Barrichello era o quinto.

O “Japonês Voador” usou o botão de ultrapassagem para também ultrapassar Ricardinho pelo segundo posto.

Na sétima volta, Gabriel Casagrande parou na pista, com um problema de superaquecimento, e abandonou. Rafael Suzuki teve problemas com seu capô, que saiu do carro, e teve que ir para os boxes.

Faltando 15 minutos, na 10ª volta, Zonta fez sua parada e trocou apenas o pneu traseiro esquerdo.

Ainda durante o período de paradas, a área de pits de Marcos Gomes começou a pegar fogo, com a equipe contornando a situação.

Após o ciclo de paradas, Zonta e Khodair começaram a travar uma grande disputa pela liderança, com o carro #18 tirando a vantagem sobre o #10.

A briga também se intensificava para a nona posição, entre Galid Osman e Rossi, com o piloto da Shell levando a melhor.

Na frente, Zonta conseguiu vantagem segura e conquistou a primeira vitória do ano, seguido de Khodair e Maurício, que fechou o pódio. Genz foi o 10º e será o pole da corrida 2.

Resultado

Pos. No. Piloto Equipe Carro 1 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 2 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 3 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 5 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 6 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 7 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 8 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 9 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 10 46 Vitor Genz KTF Sports Cruze 11 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 12 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 13 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 14 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 15 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 16 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 17 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 18 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 19 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 20 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 21 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 22 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 23 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 24 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 25 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze

