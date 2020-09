Carro do ETCR completa testes de integração e dá passo importante para início de campeonato

Uma das grandes novidades no automobilismo mundial em 2021 será o ETCR, campeonato que faz parte do conceito TCR, mas que utilizará apenas carros elétricos. Com um formato diferente do convencional, o novo campeonato promete agitar o mundo da velocidade.

Embora os efeitos da pandemia tenham atrasado a integração dos kits da ETCR nos carros de corrida em seis meses, a Hyundai Motorsport conseguiu concluir sua primeira integração de um carro Veloster N ETCR, sob a supervisão do diretor técnico, Gergeli Bári.

A integração foi realizada com a ajuda de um carro de laboratório do ETCR construído pela WAE que foi usado para replicar e resolver quaisquer problemas que possam ocorrer durante o processo de integração do carro de corrida.

Todas as verificações incluíram registro de dados detalhados garantindo a segurança do sistema. Todos os componentes do E-Kit - trem de força de propulsão, conversor BrightLoop DCDC12L e Marelli Power Box - tiveram um bom desempenho, como esperado.

Após a conclusão da integração estática, com o apoio dos engenheiros e técnicos da WAE, a equipe mudou-se para a pista de teste Great Tew no coração de Oxfordshire para um shakedown dinâmico; durante o qual o carro foi levado ao limite, completando mais de 300 quilômetros, provando ser seguro e confiável.

Antes de as rodas girarem, o sistema de alta tensão foi aprovado e as diretrizes de operação críticas de segurança foram estabelecidas.

O brasileiro Maurício Slaviero, chefe do projeto ETCR, comentou: “Com a Covid-19 foi uma longa espera, mas finalmente podemos seguir em frente. Estamos muito satisfeitos que a integração do Hyundai Veloster N ETCR, o primeiro carro, tenha sido concluída com sucesso, o que nos permite acompanhar o processo de integração com as Ferraris, Alfa Romeo e CUPRA entre o final de outubro e o início de novembro. A conclusão do MG está prevista para o início de dezembro e esses são os carros que serão submetidos ao procedimento de homologação. Depois de concluído, cada fabricante será capaz de produzir carros de corrida individuais para os diferentes campeonatos.”

