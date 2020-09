Sebastian Vettel revelou uma história curiosa que aconteceu depois de ganhar o título de campeão mundial de Fórmula 1 de 2013, após o GP da Índia.

Nem mesmo a complicada situação na Ferrari tirou o humor do alemão, como demonstrou novamente no último fim de semana. Em uma videoconferência em que os pilotos da Ferrari respondiam a perguntas dos fãs, Vettel recebeu uma que o fez revelar um segredo divertido.

“Eu sou da Índia e estive no GP que você ganhou em 2011. Então, o que você acha do circuito de Buddh?”, perguntou o fã.

“Bom, lá ganhei as três corridas, então, adorei”, disse Vettel, lembrando que só ele venceu lá, nas três edições do GP da Índia de F1 (2011, 2012 e 2013).

Na terceira dessas corridas, Vettel e a Red Bull usufruíam de uma liderança tão grande no campeonato que selaram os dois títulos (de pilotos e construtores) com três corridas de antecedência. Depois de todo grande sucesso, uma grande festa.

“Ganhamos o campeonato lá em 2013 e fizemos uma festa em um bar. Teve drinques e eu bebi demais”, confessou Vettel. "E então, pela manhã, eles me levaram de volta ao aeroporto. E eu estava meio dormindo, de ressaca, e não estava me sentindo muito bem."

“Então eu disse ao meu motorista: 'Por favor, não me diga que estou tão bêbado que estou vendo um elefante na estrada?” Lembrou o tetracampeão.

"E o motorista respondeu: 'Não, não, realmente há um elefante na estrada."

"E isso também nunca esquecerei, um elefante no meio da corrida. Só o vi isso na Índia."

