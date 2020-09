De saída da Ferrari no fim da temporada 2020 da Fórmula 1, Sebastian Vettel vive seu momento mais tenso com o time de Maranello. No GP da Rússia, o piloto alemão voltou a entrar em conflito com a escuderia italiana.

Após terminar a corrida de Sochi em 13º, o tetracampeão mundial detonou o carro vermelho e deu a entender que foi usado como escudeiro para o companheiro monegasco Charles Leclerc, que terminou em sexto.

"Infelizmente, o problema com o SF1000 não está apenas na parte traseira. O problema é o carro inteiro", afirmou Vettel, que também criticou o momento no qual foi liberado na pista após seu pit stop: "Claro que me liberaram para tentar parar a Renault. Não me ajudou".

Chefe da Ferrari, Mattia Binotto respondeu de forma sútil, mas com uma indireta: "Acho que existem pontos positivos [do GP da Rússia]. O primeiro é o resultado e a segunda melhor coisa foi o ritmo na corrida, certamente com Charles. Para Seb, foi um pouco mais difícil".

Abaixo, o Motorsport.com explica o mais novo capítulo de tensão entre Vettel e o time de Maranello, do qual o tetracampeão sairá no fim de 2020 para correr pela Aston Martin em 2021. Confira o vídeo:

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

PODCAST Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1

