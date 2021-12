A Toyota será, em breve, mais uma marca envolvida nas competições do TCR em todo o mundo, incluindo o TCR South America, divisão do campeonato que teve o final da sua primeira temporada no último domingo.

Entre os dias 15 e 20 de dezembro, a fabricante japonesa colocou o carro na pista pela primeira vez. Trata-se de um Toyota Corolla Sedan TCR, testado no Autódromo Oscar Calabén, em Córdoba, na Argentina.

Num clima de festa, o Toyota Corolla Sedan TCR da Gazzo Racing foi apresentado pela primeira vez no Autódromo Oscar Calabén, em Córdoba, na Argentina Photo by: Divulgacao

O primeiro a andar com o Corolla TCR foi Daniel Herrero, presidente da Toyota Argentina e CEO do Gazoo Racing América Latina. Depois, Matías Rossi, piloto da Stock Car e campeão da Super TC 2000, principal categoria do esporte a motor da Argentina, também conduziu o modelo. A chegada da Toyota ao universo das competições TCR é bem avaliada pela direção da divisão sul-americana e também por chefes de equipe.

“A entrada da Toyota é um marco para o TCR do mundo inteiro. Afinal de contas, temos a Honda participando há muito tempo. Agora, a Toyota se torna a terceira marca japonesa, após Honda e Subaru, a entrar no mundo TCR”, diz Maurício Slaviero, promotor do TCR South America no Brasil.

Promotor da TCR South America no Brasil, Maurício Slaviero confirma que a homologação do Toyota Corolla Sedan TCR está adiantada e carro pode estrear na primeira ou segunda prova de 2022, no Brasil Photo by: Divulgacao

“É uma marca que está em competição no mundo inteiro, o que mostra o prestígio que o TCR tem. Ainda mais o TCR Sul-Americano, uma vez que é a Toyota Gazoo da Argentina que está desenvolvendo esses carros. Então, tudo isso revela o quanto a Toyota acredita no TCR Sul-Americano e o quanto ela tem certeza de que a categoria será um sucesso absoluto”, completou Slaviero.

Nonô Figueiredo, chefe da Cobra Racing Team, também vê com bons olhos o interesse da Toyota no TCR. “A chegada de uma marca como a Toyota, que acredita valer a pena investir no conceito do carro TCR, só mostra a força desse tipo de competição e do seu regulamento, que possibilita um equilíbrio de desempenho entre carros de praticamente 10 marcas diferentes que competem na principal categoria de turismo no mundo”, diz o experiente líder de equipes de categorias turismo.

Nonô Figueiredo Photo by: Fernanda Freixosa

“Uma fábrica de prestígio entrando agora mostra seu comprometimento pelos próximos anos. É um conceito que vai durar por muito tempo ainda e que só continua a crescer. A Toyota se junta a outras marcas e não tenho dúvidas de que ela também será uma vencedora no TCR”, completa Nonô.

Com dois modelos Audi RS3 LMS TCR, a Cobra Racing Team conquistou o título da Copa Trophy da TCR South America com o piloto Adalberto Baptista e ainda obteve o vice-campeonato da classificação geral com Digo Baptista, além do segundo lugar entre as equipes.

O TCR South America 2022 contará com suas etapas realizadas no Brasil dentro da programação da Copa Truck. Com a homologação do Corolla adiantada e em ritmo acelerado, a Toyota pode estrear, inclusive, na primeira etapa do campeonato do próximo ano, em abril, conforme revela Slaviero: “É provável que a Toyota participe na abertura da temporada 2022, em abril. Se der algum atraso, acredito que, no máximo, será na segunda disputa em nosso País”, finaliza o dirigente.

