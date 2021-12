Nesta semana, o Motorsport.com aborda os 'melhores do ano' após a temporada 2021 da Fórmula 1. Além de pilotos/GPs, nossa equipe fala dos grandes duelos do campeonato, repercute declarações polêmicas dos principais personagens do paddock e analisa como performaram os times da F1.

O programa é apresentado por Carlos Costa (@ocarlos_costa) e tem comentários de Guilherme Longo (@gglongo) e Fabio Tarnapolsky (@fabiofto), todos repórteres do Motorsport.com. Confira já!

Podcast #153 - Fora Max/Lewis, quem foi o melhor de 2021? Brasil teve 'GP do ano'? Ouça

Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

