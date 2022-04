Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo acontece a segunda etapa do TCR South America, em Interlagos, com a corrida de duplas. Raphael Reis e Guga Lima dividem o Cupra #77 da equipe W2 ProGp na primeira prova de Endurance da temporada.

A etapa de Interlagos terá uma hora de duração e uma parada obrigatória nos boxes para troca de pneus, reabastecimento e troca de pilotos.

Raphael Reis, que venceu a corrida 1 da primeira etapa, no Velocitta, lidera o campeonato com 9 pontos de vantagem para o argentino Fabricio Pezzini.

“Estou muito contente por dividir o carro com o Guga Lima, um piloto com muita experiência e que vai nos ajudar muito ao longo do fim de semana. As expectativas são ótimas, venci a corrida 1 da primeira etapa e isso traz uma confiança muito grande, espero aumentar ainda mais a liderança", disse Reis.

Guga Lima faz sua estreia no TCR South America, o piloto de 25 anos já competiu 5 temporadas na Stock Car e carrega no currículo experiência na Fórmula 4 Inglesa, Stock Light, Fórmula 3 Brasil.

"Expectativas são as melhores possíveis, estou confiante e animado para a prova. Fiquei um tempo parado, mas com muita vontade de entregar meu melhor. Conheço o Rapha há muito tempo, estive perto da W2 nos últimos anos e me sinto confortável com o Duda e o Serafin. Dei algumas voltas com o carro nos testes e consegui desempenhar bem, o que me animou", disse Guga.

"Gosto de Interlagos, sempre ando bem e estou pronto para o desafio da tração dianteira, não vai ser meu primeiro contato com o carro e espero conseguir desempenhar um bom papel."

Ao todo serão disputadas duas etapas de Endurance do TCR South America e ambas valem pontos para o campeonato regular.

A etapa de Interlagos será transmitida ao vivo, às 09h40, pela ESPN 3, neste domingo.

